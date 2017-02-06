الوفاق/خاص- في مباراة اتسمت بالاثارة والجدية من بدايتها استطاع برسبوليس ان يتغلب على نفسه ويلعب مباراة رائعة ارتقت بالكرة الايرانية الى مستوى اوروبي رائع وشيق، ففي الدقائق الاولى من المباراة استطاع طارمي ان ينفرد بالحارس اخباري اثر كرة لعبها له بشكل ممتاز اللاعب الافضل في المباراة من كلا الفريقين سروش رفيعي ليضع طارمي الهدف الاول في المباراة لفريقه والعاشر له في الدوري هذا الفصل.

في مباراة مثيرة ورائعة ضمن الدوري الايراني الممتاز

واستطاع رامين رضائيان ان يحرز الهدف الثاني لبرسبوليس في الدقيقة 24 اثر كرة مرتدة من المدافع بعد ان مرر رفيعي كرة رائعة اخرى الى اميري الذي لعبها بشكل رائع ولكن استطاع حارس مرمى تراكتور ان يردها.

ليكملها طارمي ولكنها ارتطمت بالدفاع لتذهب الى رضائيان الذي اودعها بكل رشاقة في داخل المرمي.

وانتهى الشوط الاول والذي سيطر على كل مجرياته تقريبا الفريق الاحمر الطهراني بهذه النتيجة 2 – صفر.

وجاء الشوط الثاني ليجاري الفريق الضيف خصمه ويبادله الهجمات وفي وقت كان الضيوف هم الضاغطين واذا بهجمة مرتدة لبرسبوليس رفعها من جهة اليمين سروش رفيعي على رأس اميري الذي تألق في وضعها بمهارة في الشباك ليعلن الهدف الثالث لبرسبوليس.

واستمرت المباراة على هذا الوضع حيث تخللتها هجمات من كلا الفريقين لم تسفر عن شئ حتى الدقيقة 87

ولم تنته المباراة عند هذا الحد فقد اخرج الحكم بيجن حيدري لاعب تراكتور فرزاد حاتمي لحصوله على الكارت الاصفر الثاني.

وبهذا فقد انفرد برسبوليس بصدارة الدوري الممتاز لكرة القدم برصيد 47 نقطة وبفارق 9 نقاط عن تراكتور سازي تبريز الذي تجمد رصيده عند 38 نقطة.

ومن الجدير بالذكر ان المباراة شهدها ما يزيد عن سبعين الف متفرج.