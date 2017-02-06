واجهت أجزاء من أفغانستان وباكستان صعوبات في الخروج من تحت طبقة كثيفة من الثلوج يوم الأحد ووردت أنباء عن مقتل العشرات وإغلاق عدة طرق سريعة رئيسية.

وغطت الثلوج الكثيفة كذلك العاصمة الأفغانية كابول حيث أغلقت الحكومة مكاتبها.

وفي إقليم باداخشان في شمال أفغانستان قال ناويد فروتان المتحدث باسم حاكم الإقليم إن نحو 19 شخصا قتلوا على مدى اليومين الماضيين وأصيب 17 شخصا في انهيارات ثلجية وتحطم أسقف وحوادث طرق.

وأضاف أن الحكومة تعمل على الوصول إلى 12 منطقة على الأقل في باداخشان انقطعت الطرق المؤدية إليها تماما.

وعلى الجانب الآخر من الحدود قتل تسعة على الأقل بينهم أطفال بسبب انهيار ثلجي في منطقة تشيترال في شمال باكستان وقال مسؤول الحي سيد مغفرت شاه إن نحو 14 من السكان ما زالوا محاصرين داخل منازل مدمرة .

وأضاف: حتى الآن انتشل عمال الإغاثة تسع جثث والجهود مستمرة لانتشال المزيد.

وقال جاويد سالانجي المتحدث باسم إقليم غزني في أفغانستان الذي تردد أن الثلوج بلغ ارتفاعها مترين فيه إن الثلوج عطلت طرقا رئيسية منها الطريق السريع من قندهار إلى كابول حيث أنقذت الشرطة وقوات الجيش نحو 250 سيارة وحافلة حاصرتها العاصفة.

وقال: بعض الأشخاص نقلوا إلى مساكن سكان محليين وبعضهم إلى نقاط تفتيش تابعة للشرطة والجيش. وأشار إلى أن المسؤولين يتوقعون إعادة فتح الطريق قريبا.