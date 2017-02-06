رفضت محكمة استئناف أمريكية في وقت متأخر من مساء السبت طلبا عاجلا من وزارة العدل بإعادة العمل على الفور بالحظر الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب على المهاجرين والذي يمنع مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة من دخول البلد ويحظر مؤقتا استقبال اللاجئين.

ومثل قرار المحكمة انتكاسة جديدة لترامب الذي شجب قاض في ولاية واشنطن أوقف يوم الجمعة العمل بقراره الصادر يوم 27 يناير كانون الثاني. وأكد الرئيس في تعليقات على حسابه على تويتر وفي تصريحات للصحفيين على أنه سيعيد العمل بالحظر.

ويقول ترامب إن القيود المؤقتة على هجرة المواطنين من العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن وعلى جميع اللاجئين ضرورية لحماية الولايات المتحدة من المتشددين الإسلاميين. ويقول منتقدوه إنها غير مبررة وتمثل تمييزا في المعاملة.

وشكل قرار القاضي وحكم المحكمة ما قد يكون فرصة قصيرة الأمد للمسافرين من الدول السبع المتأثرة بالقيود لدخول الولايات المتحدة في حين تستمر حالة الغموض القانوني.

وقالت المحكمة في قرار مقتضب إن طلب الحكومة الوقف الفوري لقرار قاضي واشنطن مرفوض. وتنتظر المحكمة إفادات إضافية من واشنطن ومينيسوتا يوم الأحد ومن الحكومة يوم الاثنين.

ويفيد طعن الحكومة بأن قرار القاضي جيمس روبارت في واشنطن ألحق ضررا فوريا بالصالح العام وأحبط تنفيذ قرار تنفيذي و"شكك في تقدير الرئيس للأمن القومي فيما يتعلق بحجم الخطر الذي يشكله قبول فئات معينة من (غير المواطنين) وأفضل السبل لتقليل هذا الخطر."

وشجب ترامب القاضي في عدد من تغريداته على حسابه على موقع تويتر يوم السبت وقال للصحفيين "سننتصر. من أجل سلامة البلاد سننتصر.

وكانت قد جلبت الأيام الثمانية الأخيرة قدرا غير قليل من مشاعر الإحباط والأمل والارتياح والحيرة لمن بدأ من اللاجئين الرحلة الطويلة والمرهقة للانتقال إلى حياة جديدة في الولايات المتحدة.

فبعد أن أصدر قاض اتحادي مساء يوم الجمعة أمرا رفع بصفة مؤقتة الحظر الذي منع دخول اللاجئين لمدة 120 يوما واللاجئين السوريين إلى أجل غير مسمى قالت وزارة الخارجية يوم السبت إن المسؤولين "يتوقعون وصول بعض اللاجئين يوم الاثنين."

وقال مسؤول: إن اللاجئين لا يدخلون البلاد عادة في العطلات الأسبوعية إذ تلتزم الوزارة بمجموعة من القواعد الصارمة في عملية إدخال اللاجئين.

ويحق للمسافرين الآخرين من سبع دول الذين منعهم حظر فرضه الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي إعادة حجز رحلات الطيران ما دامت تأشيراتهم سليمة بعد القرار الذي أصدره القاضي.

وطالب نشطاء يعملون لمصلحة اللاجئين الهاربين من الحرب والجوع والاضطهاد الحكومة بالعمل على سرعة السماح بدخولهم.

ودعت بيكا هيلر مديرة المشروع الدولي لمساعدة اللاجئين إلى الاستئناف الفوري لبرنامج السماح بدخول اللاجئين لإنقاذ أسوأ اللاجئين حالا مما يحيق بهم من أذى.

وتظهر الأرقام الرسمية أن الحكومة سمحت خلال الأسبوع الذي انقضى منذ فرض الحظر بدخول 843 لاجئا ليس بينهم سوريون. وقال مسؤولون من قبل لرويترز إنهم كانوا "في الترانزيت" واستكملت بالفعل إجراءات قبول إعادة توطينهم قبل سريان الحظر.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز يوم السبت إن لورانس بارتليت مدير إعادة توطين اللاجئين بوزارة الخارجية كتب في رسالة بالبريد الإلكتروني للوزارة يقول إن المسؤولين يعملون على إعادة حجز تذاكر السفر للاجئين الذين كان من المقرر في السابق أن يسافروا للولايات المتحدة خلال فترة ثلاثة أسابيع تنتهي في 17 فبراير شباط.

*واشنطن تتراجع عن محاولة لإعادة فتح سجون في الخارج

في سياق آخر قال مسؤولون أمريكيون لرويترز: إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تراجعت الآن عن مسودة أمر تنفيذي كان سيدعو إلى مراجعة ما إذا كان يتعين على الولايات المتحدة إعادة فتح سجون في الخارج تستخدم فيها أساليب استجواب غالبا ما تدان بوصفها تعذيبا.