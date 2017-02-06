أكد مصدر مطلع أن شركة توتال الفرنسية أبرمت عقداً مع شركة النفط الوطنية الايرانية الأسبوع الماضي، تشتري بموجبه النفط الخام لمدة عام واحد.

وأوضح المصدر المطلع لوكالة أنباء فارس، أن الشركات الأوروبية تشتري حالياً النفط الايراني في إطار شحنات، وأعلنت عن استعدادها للتعاقد الطويل الآجل لشراء النفط الخام من ايران. وأضاف المصدر: ان مصافي آسيوية ستبرم عقوداً مع طهران في الشهرين المقبلين للشراء الطويل الأمد للنفط. ولفت الى طلب الشركات الأوروبية لتوريد الخام الايراني الثقيل في الأشهر الأخيرة، مؤكداً ان شركة النفط الوطنية الايرانية اعتمدت بجدول أعمالها زيادة إنتاج الخام الثقيل.

وحول إستفسار الوكالة بشأن صادرات الخام الايراني الخفيف والمكثفات الغازية، أوضح المصدر بأنه وعلى ضوء إجراء التغيير الهيكلي لبعض المصافي المحلية الذي أجرته الشركة الوطنية للتكرير وتوزيع المشتقات، سيتم تبديل الخام الخفيف في الداخل لمشتقات ذات قيمة مضافة أكثر، فيما سيتم تبديد القلق حول الاستهلاك المحلي للمكثفات الغازية بعد تدشين مصفاة (ستارة خليج فارس).

وكان علي كاردر، المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية ، قد أعلن في مؤتمر صحافي يوم السبت، ان صادرات النفط الى أوروبا بلغت متوسط 600 ألف برميل يومياً وسجلت مستوى قياسياً بـ900 ألف برميل يومياً في الشهر الماضي. ولفت كاردر الى إجراء مفاوضات مع شركات من شرق أوروبا لشراء النفط من ايران.