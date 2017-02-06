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رقم الخبر: 186595 تاريخ النشر: شباط 05, 2017 الوقت: 18:47 الاقسام: اقتصاد  
قريباً.. بدء أعمال خط الإنتاج المشترك بين "ايران خودرو" و"بيجو"

قريباً.. بدء أعمال خط الإنتاج المشترك بين "ايران خودرو" و"بيجو"

قال مساعد وزير الصناعة والمناجم والتجارة لشؤون الصناعة: ان خط الإنتاج المشترك بين ايران خودور وبيجو الفرنسية سيبدأ عمله في أواخر الشهر الجاري، وذلك وفقاً للاتفاق المبرم بين الشركتين المصنعتين للسيارات.

وأبلغ محسن صالحي نيا الصحفيين، على هامش زيارته لشركة صناعة السيارات بالحي الصناعي في سمنان (وسط البلاد)، ان مذكرات التفاهم التي أبرمتها شركة سايبا الايرانية لصناعة السيارات مع بعض شركات صناعة السيارات في العالم ستوضع موضع التنفيذ خلال العام الايراني المقبل. وقال: ان عدد السيارات التي تنتج في البلاد يصل الى مليون و800 ألف سيارة سنوياً على أن يصل الى 3 ملايين سيارة سنوياً بعد تنفيذ مشروعات على الأمد المتوسط.

 
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