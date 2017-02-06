وأبلغ محسن صالحي نيا الصحفيين، على هامش زيارته لشركة صناعة السيارات بالحي الصناعي في سمنان (وسط البلاد)، ان مذكرات التفاهم التي أبرمتها شركة سايبا الايرانية لصناعة السيارات مع بعض شركات صناعة السيارات في العالم ستوضع موضع التنفيذ خلال العام الايراني المقبل. وقال: ان عدد السيارات التي تنتج في البلاد يصل الى مليون و800 ألف سيارة سنوياً على أن يصل الى 3 ملايين سيارة سنوياً بعد تنفيذ مشروعات على الأمد المتوسط.