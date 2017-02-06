قامت المعامل السبعة الكبيرة في مجال إنتاج السبائك الفولاذية في البلاد بتصدير أربعة ملايين و400 ألف طن من السبائك والمنتجات الفولاذية الى الخارج خلال فترة 10 أشهر من هذا العام.

وصدر معمل ذوب آهن ومعمل مباركة في اصفهان ومعمل الفولاذ في خوزستان ومعمل الفولاذ في يزد ومعمل الفولاذ في خراسان ومعمل الفولاذ في هرمزغان ومعمل فولاذ أوكسين أربعة ملايين و403 آلاف و824 طناً من السبائك والمنتجات الفولاذية خلال 10 شهر من هذا العام، الأمر الذي يشير الى نمو حجم الإنتاج بنسبة 45 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

هذا ويشير أداء الأشهر العشر الماضية في مجال إنتاج سبائك الألمينيوم لثلاث وحدات صناعية وكبرى في البلاد إلى رقم 244 ألفاً و577 طناً، ليسجل انخفاضاً بنسبة واحد بالمئة مقارنة لنفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ إنتاج سبائك الألمينيوم في مصانع ايرالكو في مدينة أراك (وسط البلاد)، وهرمزال والمهدي في ميناء بندرعباس (جنوب البلاد) خلال الشهر الماضي 24 ألفاً و33 طناً من سبائك الألمينيوم .كما أن أداء الأشهر العشرة الماضية في إنتاج مسحوق الألومينا (خام الألمينيوم) يشير الى رقم 195 ألفاً و126طناً ليسجل انخفاضاً بنسبة 9ر4 بالمائة مقارنة لنفس الفترة من العام السابق.

وكشفت الأرقام ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تستحوذ على 6 بالمائة من إنتاج سبائك الألمينيوم في المنطقة، واحتلت المركز السادس بإنتاج 342 ألف طن خلال العام الماضي 2016 .وبلغ مجموع إنتاج الدول المطلة على الخليج الفارسي مع ايران 5 ملايين و571 ألفاً و115 طناً خلال العام الماضي (2016)، استحوذت الإمارات العربية المتحدة على 44 بالمائة بإنتاج مليونين و471 ألف طن .

وإستأثرت البحرين والسعودية وقطر على معدل 17 و14 و12 بالمائة على التوالي في إنتاج سبائك الألمينيوم بالمنطقة، وجاءت سلطنة عمان بنسبة 7 بالمائة بالمركز ماقبل ايران.

وأعلنت مؤسسة تطوير وتحديث المناجم والصناعات التعدينية الايرانية (ايميدرو) ان حجم الاستثمارات في مشاريع تطوير سلسلة الألمينيوم تبلغ 11 مليار دولار.