أعلن النائب عن أهالي مدينة آستارا في مجلس الشورى الاسلامي، ولي داداشي، عن استعداد حكومة جمهورية آذربايجان للاستثمار في مشروع إنشاء رصيف سكك الحديد في هذه المدينة.

وقال داداشي، في تصريح لمراسل (إرنا) في آستارا التابعة لمحافظة جيلان (شمال ايران): انه على شركة إنشاء وتطوير البنية التحتية للنقل والشحن في البلاد الترحيب بهذه الفرصة وتوفير الأرضية اللازمة للاستثمار من قبل الدولة الجارة في تنفيذ مشروع رصيف سكك الحديد في آستارا على وجه السرعة. وأضاف: ان رصيف آستارا هو جزء من المشروع الوطني للخط السككي (آستارا الايرانية-آستارا الآذربايجانية) لتطوير العلاقات الاقتصادية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية آذربايجان، وان تنفيذه وإكماله بالتزامن مع إنشاء سكك الحديد المشترك يحظى بأهمية خاصة.

يذكر أن رصيف آستارا قيد الإنشاء حالياً بمساحة نحو 60 هكتاراً، يقع على بعد 5ر2 كم من الجسر السككي الرابط بين ايران وجمهورية آذربايجان، ويتم فيه تفريغ السلع المستوردة الى ايران عبر سكك الحديد لجمهورية آذربايجان، ومن ثم يتم نقل السلع بواسطة الشاحنات الى مختلف أنحاء البلاد.

ويشار الى أن الخط السككي قزوين-رشت قيد الإنشاء حالياً وبعد إكماله وربطه بسكك الحديد ورصيف آستارا، ستتوفر إمكانية نقل السلع من أبعد نقطة في جنوب ايران الى آستارا وتصديرها الى جمهورية آذربايجان ودول اتحاد أوراسيا ودول القوقاز.

وتقع مدينة آستارا الى الشمال الغربي من محافظة جيلان (شمال ايران) وإلى الجوار من جمهورية آذربايجان، وتعتبر المعبر الحدودي الثالث من حيث عبور المسافرين منه والبالغ أكثر من 800 ألف مسافر محلي وأجنبي سنوياً.