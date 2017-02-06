أكد سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في بلغراد ورئيس غرفة التجارة والصناعة الصربي، في اجتماع مشترك، على تطوير التعاون الاقتصادي ورفع حجم التجارة بين البلدين.

وأشار السفير حسين عبداللهي، خلال لقائه ماركو تشادج، الى انعقاد الاجتماع الـ15 للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين خلال الأشهر القادمة، وأعرب عن أمله بعقد اجتماع على هامش اللجنة لتعريف القدرات الاقتصادية الايرانية لرجال الأعمال في بلغراد.

من جانبه، أعلن رئيس غرفة التجارة والصناعة الصربية استعداده لعقد هذا الاجتماع، معتبرة فرصة مناسبة لإرتقاء حجم التعاون التجاري بين البلدين. وأشار تشادج الى إمكانيات غرفة التجارة والصناعة الصربية ودورها في ارتباط أعضائها مع القطاعات الاقتصادية المختلفة في ايران، ودعا الى تبادل المعلومات التجارية والاقتصادية بين ايران وصربيا وعقد الاجتماع المشترك لغرفة التجارة الايرانية مع غرف التجارة لدول منطقة البالقان في طهران.

وصرح رئيس غرفة التجارة والصناعة الصربية: ان تسيير رحلات جوية مباشرة ومنح التأشيرات لرجال أعمال البلدين، يشكل عاملاً مهماً لارتقاء حجم التجارة .