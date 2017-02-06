قال المدير التنفيذي للشركة الوطنية للنفط: أبلغنا الجانب الإماراتي رسمياً قبل أسبوعين استعدادنا لتسليمهم الغاز .

وأضاف علي كاردر، السبت، للصحفيين: ان الطرف الإماراتي أجاب بأنه يدرس الظروف الفنية للموضوع حالياً. وصرح بأن اتفاق صادرات الغاز الى الشركة الإماراتية نافذ حالياً وفقاً لقرار المحكمة. وتابع: ان ايران لا تضع أي قيود أمام صادرات الغاز الى الإمارات، وانها تبيع الغاز لأي زبون جديد.

الجدير بالإشارة الى أن شركة النفط الوطنية الإيرانية وقعت عقداً عام 2001، لمدة 25 عاماً مع نفط الهلال الإماراتية، لتصدير 17 مليون مترمكعب من الغاز يومياً للإمارات من حقل سلمان الإيراني في الخليج الفارسي، بدءاً من 2005.‎

ووفق الإتفاق، فان سعر الغاز المباع كان يرتبط آنذاك بمعادلة سعرية مع سعر النفط، ولكن تسبب ارتفاع الأسعار العالمية بعدها إلى جانب مطالبة بعض الجهات الإيرانية بمراجعة أسعار الغاز، ما أثار جدلاً حول الاتفاقية التي توقف العمل بها.

ولجأت شركة نفط الهلال الإماراتية، التي تتخذ من إمارة الشارقة مقراً لها، في نزاعها مع الشركة الإيرانية، إلى التحكيم الدولي في يوليو/ تموز 2009، لتعلن بعدها عن حصولها على حكم لصالحها في أغسطس/ آب 2014.

وفي السياق، أعلن الناطق بإسم وزارة التجارة والصناعة الأفغانية عن إستيراد ما قيمته 2ر12 مليون دولار من الغاز الطبيعي الايراني خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الإيراني الجاري (بدأ في 21 مارس/ آذار).

وفي مقابلة مع مراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا)، قال مسافر قوقندي: ان إجمالي قيمة البضائع التي استوردتها بلاده من ايران خلال هذه الفترة بلغ 2ر539 مليون دلار.

وتسد أفغانستان احتياجها للطاقة من دول الجوار خاصة تركمانستان وإيران وأوزبكستان وطاجيكستان. وأشار إلى الاقبال الذي تشهده السلع الإيرانية في السوق الأفغانية مقارنة مع ما يتم إستيراده من باكستان والصين. وتابع: ان حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل نحو مليار و779 مليون دولار خلال العام 2015 .

وشدد قوقندي على دور المعارض التجارية المشتركة في المدن الهامة للبلدين في زيادة وتيرة التبادل التجاري بين طهران وكابول في السنوات الأخيرة.

من جانبه، قال مستشار وزير النفط ممثل وزارة النفط في مشاريع توصيل الغاز: انه يتم حالياً تنفيذ مشروعات لتوصيل الغاز في البلاد تبلغ قيمتها 5ر8 مليار دولار، موضحاً ان حجماً كبيراً منها يتم تنفيذه في المناطق المحرومة ولتوصيل الغاز للقرى والصناعات.

وقال محمود آستانة في حفل توصيل الغاز لمدن وقرى بمحافظة فارس (جنوب البلاد): ان هذا المبلغ يتضمن توصيل الغاز للقرى والمدن بقيمة 8ر4 مليار دولار وتوصيل الغاز للمناطق المحرومة بسيستان وبلوجستان بقيمة 6ر1 مليار دولار وتوصيل الغاز للوحدات الصناعية بقيمة 7ر1 مليار دولار.