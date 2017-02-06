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رقم الخبر: 186590 تاريخ النشر: شباط 05, 2017 الوقت: 18:45 الاقسام: اقتصاد  
البضائع الإيرانية تعبر "الممر الجمركي الأخضر" إلى روسيا

البضائع الإيرانية تعبر "الممر الجمركي الأخضر" إلى روسيا

دخل الممر الجمركي الأخضر بين ايران وروسيا مرحلة التنفيذ الأخيرة بعد أن كان في مراحله التجريبية التي بدأت أوائل شهر يناير الماضي.

وأفادت وكالة تسنيم للأنباء، انه تم تحقيق إنجازات كثيرة في سبيل إطلاق هذا الممر، حيث تسعى إدارة الجمارك الايرانية كثيراً في هذا الصدد لكي يتمكن التجار الايرانيون من إدخال بضائعهم الى روسيا بسهولة. وبعد عدد من الاجتماعات والتنسيق، تم إرسال المعلومات اللازمة الى مديرية الجمارك الروسية، التي أعلنت بدورها عدداً من الشراكات المقبولة من ضمن الشراكات المقترحة، وبهذه الطريقة دخل تنفيذ بروتوكول الممر الأخضر الجمركي مرحلة الإختبار.

وأرسلت قيمة البضائع الى الجمارك الروسية مترجمة الى اللغة الروسية حتى يتمكن مسؤولو الجمارك الروسية عبر مراجعة قيمة البضائع والبيانات الجمركية من إدراك القيمة الدقيقة للبضائع وإجراء التسهيلات اللازمة. وتستفيد حتى الآن 11 شركة ايرانية من التسهيلات التي يمنحها هذا الكريدور لإدخال البضائع الى روسيا، وتتولى مديرية الجمارك الروسية متابعة قضية الشركات الروسية التي تتعامل مع المصدرين الايرانيين.

ومن المتوقع أن تشهد المبادلات التجارية بين ايران وروسيا إزدهاراً كبيراً بعد الانتهاء من إنشاء الممر الأخضر الجمركي بين البلدين.

 
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