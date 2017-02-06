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رقم الخبر: 186589 تاريخ النشر: شباط 05, 2017 الوقت: 18:44 الاقسام: اقتصاد  
345 مليار برميل.. حجم الإحتياطات الهيدروكربونية القابلة للإستخراج في إيران

345 مليار برميل.. حجم الإحتياطات الهيدروكربونية القابلة للإستخراج في إيران

أعلن مدير التخطيط التنسيقي بشركة النفط الوطنية، ان الاحتياطات الهيدروكربونية من النفط والغاز والمكثفات الغازية القابلة للاستخراج تعادل 52ر345 مليار برميل من النفط الخام.

جاء ذلك عبر إعلان كريم زبيدي الإحصائيات الدقيقة للاحتياطات الهيدروكربونية في البلاد، بمؤتمر صحافي بمناسبة (عشرة الفجر) ذكرى انتصار الثورة الاسلامية في ايران أمس الأحد. وأوضح زبيدي بأن احتياطات النفط الخام 53ر711 مليار برميل، بقابلية إستخراج 44ر102 مليار برميل. وأضاف: ان كمية النفط الخام المستخرجة لغاية الآن، تبلغ 95ر72 مليار برميل وأن معدل عامل استخلاص النفط الخام في ايران 65ر24 بالمئة.

وبيّن زبيدي بأن احتياطات الهيدروكربونات السائلة في ايران (النفط الخام والمكثفات والمكثفات الغازية) تعادل 47ر836 مليار برميل، حيث تبلغ الكمية القابلة للاستخراج 23ر157 مليار برميل، ومعدل عامل الاستخلاص 56ر28 بالمئة. وأكد ان احتياطات الغاز 33ر55 تريليون مترمكعب، بقابلية استخراج 72ر33 تريليون مترمكعب ومعدل عامل الاستخلاص 62ر69 بالمئة.

وأشار الى أن نسبة استخراج النفط الخام الايراني من الحقول المشتركة تتراوح بين 10 - 12 بالمئة، فيما يتم إستخراج الجزء الأساسي من الغاز الايراني عبر الحقول المشتركة، بحيث يتم استخراج 60 بالمئة من غاز ايران عبر حقل بارس ( بجنوب ايران ومشترك مع قطر).

 
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