وتكتسب هذه الدراسة أهميتها من قيام الباحثين بفحص المغلفات الورقية لـ 27 سلسلة واسعة الانتشار من مطاعم الأكلات السريعة.

من بين المشاكل الصحية التي وجدت الدراسة التي نشرتها دورية إنفيرومنتال ساينس أن هذه المغلفات الورقية ترتبط بها: مشاكل الخصوبة، والغدة الدرقية، والسرطان، وتأخر نمو الأطفال، وأمراض القلب.

أجريت أبحاث الدراسة بالتعاون بين جامعة نوتر دام ومعهد جرين ساينس بوليسي المتخصص في شؤون البيئة. وركّز الباحثون على تتبع استخدام مواد كيميائية معينة في عمل مغلفات وحاويات الأطعمة السريعة، منها مواد: PFOA وPFAS التي يمكن أن تبقى داخل الجسم لسنوات مسببة مشاكل صحية.

وحثّت نتائج الدراسة على إعداد الأطعمة في البيت من خضروات وحبوب وفواكه طازجة، والابتعاد قدر الإمكان عن وجبات المطاعم السريعة لأن الحاويات والأكواب الورقية المستخدمة في هذه المطاعم يدخل في تركيبتها مواد كيميائية ضارة.

وعلى الرغم من أن الدراسة اقتصرت على فحص المغلفات الورقية، دون فحص مدى انتقال المواد الكيميائية منها إلى الأطعمة ثم مدى انتقالها إلى جسم المستهلك، إلا أن النتائج أكّدت وجود هذه المواد الضارة ضمن مكونات المغلفات الورقية، وهو ما يستدعي الحذر.