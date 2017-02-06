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رقم الخبر: 186587 تاريخ النشر: شباط 05, 2017 الوقت: 18:50 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
طهران تستضيف الاولمبياد الدولي للكومبيوتر تموز المقبل

طهران تستضيف الاولمبياد الدولي للكومبيوتر تموز المقبل

تستضيف طهران الدورة التاسعة والعشرون لمسابقات الاولمبياد الدولية للكومبيوتر في الفترة من 27 تموز حتى 3 اب المقبلين.

وقال رئيس الاولمبياد الدولي للكومبيوتر لعام 2017 محمد علي اوام في مؤتمر صحفي انه يتوقع ان يشارك نحو 320 من تلامذة الفصلين الثاني والثالث من الثانوية في هذا الاولمبياد. واوضح اوام ان وزارة التربية والتعليم الايرانية تتولى اقامة هذه الدورة من الاولمبياد. وتابع ان الدورة السابقة اقيمت في روسيا.

كما تحدث رئيس الاولمبياد الدولي للكومبيوتر كراسيميو ماني في المؤتمر الصحفي فقال ان اول دورة لهذا الاولمبياد اقيمت في بلغاريا عام 1989 وتقام في دورتها التاسعة والعشرين في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واضاف ان التلامذة المشاركين في هذا الاولمبياد سيجلسون في غرفة من دون الحصول على اي كتاب لحل المسائل ويستمر الوقت لهم لخمس ساعات، على ان يتم انتخاب المتفوقين حسب النقاط التي يمنحها الحكام لهم. واوضح ان اربعة اشخاص سيشاركون من كل دولة في هذه المسابقات التي تستمر ثمانية ايام في طهران.

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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