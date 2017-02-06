قومي بإضافة كمية من البلسم أو المرطب على شعرك، ومن ثم اتركيها لمدة دقيقتين أو ثلاث، ثم اغسلي شعرك بالماء مرة أخرى، أضيفي ملعقة من خل التفاح إلى كوب من الماء الدفيء، وصبي بعد ذلك هذا الخليط على شعرك واتركيه على فروه الرأس لمدة تقارب الخمس دقائق، ثم اغسلي شعرك بالماء الدافئ كرري تلك الوصفة ثلاث مرات أسبوعياً، فقد أثبتت الأبحاث ما يقوم به خل التفاح من التخلص من القشرة وإعادة اللمعان إلى الشعر العادي.

أما عن الشعر المصبوغ فجربي خلطة البيض وزيت الزيتون والعسل، حيث تستخدم هذه الخلطة لتغذية الشعر وترطيبه، وخصوصاً إذا ما كنت تعانين من الجفاف والتقصف في الشعر، ولعمل ذلك قومي بخلط نصف كوب من زيت الزيتون مع بيضة واحدة وملعقة من العسل الأبيض جيداً، ثم ضعي هذا الخليط على شعرك وغطي رأسك بغطاء من البلاستيك لمدة لا تقل عن ساعة، ثم أغسلي شعرك بعدها بالماء الدافئ والشامبو الخفيف، كرري هذه العملية مرة واحدة أو مرتين من كل أسبوع على حسب طبيعة الشعر ومدى الضرر الذي أصابه، وستلاحظين نتيجتها الفورية وذلك لأن زيت الزيتون غني بفيتامين «هـ» الذي يساعد على علاج الشعر المتقصف والمجعد، بالإضافة إلى أنه يحفز من نمو الشعر الجديد.

ويمكنك أيضا عمل حمام زيت الزيتون إذا كان شعرك يعاني من الإجهاد والتساقط و أخيراً مشطي شعرك بفرشاة ذات أسنان واسعة لتجنب تساقط الشعر بشكل أقل عن المعتاد.