شرب كوب من الماء أول شيء في الصباح هو عادة جيدة جدا، ولكن من المهم أن نعرف ما إذا كان الماء البارد أو الدافئ التي يجب أن تفضل.

ينصح الأطباء، بشرب الماء الدافئ في الصباح، على الرغم من أنها قد لا تناسب ذوقك، لذلك قدم موقع «top10homeremedies»، بعض الفوائد الصحية لشرب الماء الدافئ:

- يساعد شرب الماء الدافئ لتحسين عملية الهضم، بالإضافة إلى ذلك فإنه يساعد الجسم على التخلص من الأحماض الزائدة في المعدة.

- الشرب بانتظام للماء الدافئ على الريق يمكن أن يساعد على تنظيم حركة الأمعاء ومكافحة الإمساك.

- شرب الماء الدافئ هو علاج طبيعي ممتاز لعلاج احتقان الأنف، كما انه يساعد على تطهير الجيوب الأنفية.

- يساعد شرب الماء الدافئ على ازالة السموم الضارة من الجسم.

- يخفف من تشنجات الحيض، فالماء الدافئ يريح عضلات الرحم بصورة كبيرة.

- شرب بعض الماء الدافئ يساعد على تحسين الدورة الدموية، وهو أمر مهم لنقل الدم في جميع أنحاء الجسم من أجل تقديم الأوكسجين والمواد المغذية إلى الأنسجة والأعضاء المختلفة.

- شرب الماء الدافئ يساعد على إزالة السموم، ويبطئ الشيخوخة.