لجأ العلماء إلى تطوير أصغر مطرقة في العالم، وهي عبارة عن آلة خلوية قادرة على تطبيق مجموعة من القوى الميكانيكية إلى الخلايا العصبية الأولية، الخلايا العصبية المتحورة في المخ..

ويأمل العلماء، في نهاية المطاف، استخدام المطرقة النانو لتطبيق القوى الميكانيكية على الخلايا والأنسجة العصبية لدراسة تأثير المخ على مقياس النانو.

وذلك في ظل السعي الدؤوب للعلم والعلماء لدراسة تأثيرات القوى الميكانيكية المختلفة على خلايا المخ حتى الآن، لم يعثر العلماء على الأدوات المناسبة لدراسة تأثير هذه القوى.

وتعمل المطرقة الدقيقة من خلال تكنولوجيا فرز الخلية، حيث تعمد على عزل الخلايا الفردية للتشخيص والعلاج المناعي، فبمجرد عزلها، يمكن تطبيق مجموعة من العلاجات والتحليلات البنيوية وقياس مستويات النشاط الحيوي والآثار المترتبة عليه بين خلايا المخ.

وقالت الباحثة ميجان لاف أستاذ الفيزياء بجامعة كاليفورنيا،سيمكنا هذا المشروع تنفيذ قياسات دقيقة للتغيرات البيولوجية التي تحدث عند تعرض الخلايا لتحميلات.

ميكانيكية، بدءا من الإضطرابات الصغيرة لإرتفاع القوة الكيميائية والفيزيائية،وصلا إلى الآثار العالية لتلك الإرتفاعات، وهو ما يساهم بشكل مباشر في سرعة تشخيص الأورام السرطانية في المخ.