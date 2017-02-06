توصل فريق من الباحثين الأمريكيين برئاسة البروفسور هارى كلي المتخصص في الزراعة في جامعة فلوريدا الأمريكية إلى إنتاج نوع جديد من الطماطم متنوع الجينات الوراثية يتمتع بمذاق سكري أفضل من طماطم الهندسة الوراثية الأخرى.

وقد قام أستاذ الزراعة بدراسة جينوم ثمرة الطماطم الذي كان تم تشريحه في 2012 واكتشف ست جينات تسيطر على تحليل المواد الكيميائية الهامة من اجل اعطاء مذاق أفضل لهذه الثمرة ليتم إستبدال عدد من الجينات بجينات الطعم اللذيذ. وأكد كلي أن هذه العملية تحتاج من 3 إلى 4 سنوات لإنتاج ثمار طماطم جديد ذات المذاق لذيذ محبب علما بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي المنتج العالمي الثاني للطماطم بعد الصين.