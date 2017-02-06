وعبّرت سلاف عن فخرها بهذا التكريم حيث وجّهت كل الشكر للخارجية السورية على الإهتمام بها في ظل إنشغالها بالشؤون السياسية والدبلوماسية.

وقالت هذه المرة الأولى التي تشهد فيها أروقة الوزارة المشغولة دائماً بالشؤون السياسية والديبلوماسية تكريم فنّانٍ سوري... واليوم شرفٌ كبيرٌ لي أن أدخل مبنى وزارة الخارجية في بلدي مكرّمة، هذه الوزارة التي طالما مثّلت سوريا أفضل تمثيل، العمل بين أروقة هذه المبنى لخدمة بلادنا عريقة الحضارة، وجزيلة العطاء.. حلمٌ يراود مخيّلة الكثير من السوريين، كثيرون يحلمون بأن يكونوا سفراء لسوريا، ولهم أقول يمكنكم ذلك دائماً.. فقط اعملوا بصدق.. بحب، آمنوا ببلادكم، بقدراتكم، بما تصنع أيديكم ومخيّلاتكم، دون أن يشغل بالكم طول الطريق، أو الوصفات الجاهزة للنجاة، والنجاح، لا ترضخوا لابتزاز الفاسدين، وراكبي أمواج الشهرة الزائفة.» «ربما اليوم أبدو أكثر يقيناً بأنّ (رسائل الكرز) وصلت، كما كتبناها صوتاً وصورةً بصدق، وحب.. وسنكمل ما بدأناه حتى لو أراد البعض وضع العصي في العجلات».