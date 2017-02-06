انطلقت عروض اليوم السادس بتذكير وتجليل عن النجم الراحل حسن جوهرجي الذي وافته المنية فجر يوم الجمعة الثالث من شباط/فبراير اثر تعرضه لسكتة قلبية

وقبل بداية حفلة عرض الأفلام، قدم مدير دار الاعلام في مهرجان فجر الـ 35 بهروز غريب بور، تعازيه الى ذوي الفقيد والسينمائيين نيابة عن الدكتور حجت ا... أيوبي رئيس المنظمة السينمائية ومحمد حيدري أمين المهرجان وطلب من الحضور قراءة الفاتحة على روح الفقيد.

ولقد تم الإعلان عن نتيجة أصوات رواد السينما من جمهور الشارع لعروض بحضور رئيس مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة التنفيذية لاختيار الافلام في المهرجان.

وكشفت لجنة اختيار الأفلام عن اسماء الاعمال الفنية المختارة بوصفها الافضل من وجهة نظر الجمهور بعد فرز أصواتهم في المهرجان وهي ثمانية أفلام كما يلي حسب الترتيب:

«شرطة الآداب2» للمخرج سعيد سهيلي و«احداث الظهيرة» للمخرج محمد حسين مهدويان و«جيد، سيء، طروب» للمخرج بيمان قاسم خاني و«بلا تاريخ، بلا توقيع» للمخرج وحيد جليلوند و«اصحاب الفلل» للمخرجة منيرة قيدي و«آباجان» للمخرج هاتف علي مرداني و«العزلة» للمخرج مرتضى علي عباس ميرزائي و«بعد واحد وعشرين يوما» للمخرج سيد محمد خردمندان.

وسيستمر جمهور المشاركين من رواد السينما بالتصويت على الافلام المعروضة من وجهة نظرهم لأفضل فيلم حتى نهاية المهرجان ومن ثم يختار الفيلم الافضل من بين الافلام عبر تصويت يرافقه منح الجوائز للفائزين.

مشروع سينمائي جديد عن فضيحة الدماء الملوثة

ومن جهة اخرى طالب فريق إنتاج فيلم «وراء جدار الصمت» السينمائي للمخرج مسعود جعفري جوزاني بفتح تحقيق جديد في قضية الدماء الملوثة المستوردة من شركة فرنسية التي أودت بحياة العديد من الإيرانيين.

وقال مخرج العمل خلال مؤتمر صحفي على هامش المهرجان ان هدفنا من إنتاج هذا المشروع السينمائي هو إعادة طرح القضية ومتابعتها من قبل المسؤولين الإيرانيين والتنديد بالشركة وإرغامها على دفع الغرامة والتعويضات للمتضررين الايرانيين.

وقد ادى نقل كميات من الدم من فرنسا الى ايران في الثمانينات الى إصابة العديد من الإيرانيين بالايدز، وقد امتنعت الحكومة والشركة الفرنسية من دفع الغرامة لحد الأن.

وأضاف المخرج جوزاني «للأسف، لم يكن هناك أي احتجاج يوصل الى نتيجة مرضية بعد عشرين سنة مضت من استيراد الدماء الملوثة من فرنسا التي سببت الى خلق مشاكل لا يزال يعاني مواطنونا منها والفيلم سعي منا لإعادة القضية الى الواجهة من جديد.

وتابع المخرج ان المحامين الفرنسيين هددوه أكثر من عشر مرات بسبب إنتاج هذا الفيلم وكان التهديد الاخير من قبل محام فرنسي من أصول إيرانية، موضحاً ان الشركة قد غيرت اسمها وتنشط تحت عنوان جديد ومع الأسف يتم اليوم التعاقد معها.

«خلف جدار الصمت» هو العمل السينمائي الثامن لجعفري جوزاني وهو من انتاج محمد خزاعي وفتح الله جعفري جوزاني شقيق المخرج.