من المقرر أن تقام أيام ثقافية ايرانية في كل من تنزانيا والبوسنة تزامنا مع أيام عشرة الفجر المباركة ذكرى إنتصار الثورة الإسلامية في ايران بعرض أعمال فنية بينها أفلام إيرانية

وفي تنزانيا سيقام الإسبوع الثقافي الإيراني بمشاركة عدد من الفنانين الإيرانيين من محافظة فارس (جنوب) في مقر المتحف التنزاني بمدينة دارالسلام بحضور وكيل وزير الثقافة التنزاني.

ومن المقرر أيضا إقامة الإسبوع الثقافي الإيراني في مدينة زنجبار بحضور وزير الثقافة التنزاني والسفير الإيراني.

من جانب آخر ستقام أيام ثقافية ايرانية في مدينة موستار البوسنية تتضمن برامج متنوعة بما فيها العروض الموسيقية التقليدية ومعارض الخط والمنمنمات والفسيفساء، معرض الصور لمدينة أصفهان التاريخية وعرض أفلام سينمائية ووثائقية حول المعالم السياحية والثقافية في إيران.

ويشارك في المعرض الفني لهذه الفعاليات الثقافية اثار فنية لثلاثة فنانين من مدينة أصفهان.

وستشهد عدد من المدن البوسنية برامج ثقافية وفنية متنوعة بحضور شخصيات إيرانية وأخرى بوسنية.