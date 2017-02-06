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رقم الخبر: 186578 تاريخ النشر: شباط 05, 2017 الوقت: 18:55 الاقسام: سياحة  
افتتاح المعرض الدولي الـ10 للسیاحة في ايران
بمشاركة أكثر من 60 شركة أجنبیة و381 محلیة

افتتاح المعرض الدولي الـ10 للسیاحة في ايران

أعلن نائب الشؤون السیاحیة لرئیسة منظمة التراث الثقافي والصناعات الیدویة «مرتضی رحماني موحد» في مؤتمر صحفي أن المعرض الدولي الـ10 للسیاحة والصناعات المرتبطة سیقام اعتبارا من يوم الاثنين وحتی 9 فبرایر /شباط الحالي في مقر المعارض الدولیة بطهران

وأشار إلی أن أبواب ايران مفتوحة أمام السیاح الدولیین وإيران ستكون وجهة سیاحیة للكثیر من شعوب العالم في عام 2017 .

من جانبه  قال مسؤول المعرض «فرهاد امینیان»: سیشارك في هذه الجولة من المعرض أكثر من 60 شركة أجنبیة من 21 بلدا العالم مضیفا أن 381 شركة محلیة سجلت حتی الآن للحضور في المعرض ومن المتوقع أن یزداد هذا الرقم إلی 400 شركة حتی موعد إقامته.

 

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ايسنا
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