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رقم الخبر: 186577 تاريخ النشر: شباط 05, 2017 الوقت: 18:54 الاقسام: ثقافة وفن  
طهران تستضيف الملتقى الدولي الاول لمدرسي اللغة الانجليزية
بدعم من اليونسكو والايسسكو؛

طهران تستضيف الملتقى الدولي الاول لمدرسي اللغة الانجليزية

--------------- سيعقد الملتقى الدولي الاول لمدرسي اللغة الانجليزية تحت عنوان «الابداع العالمي والتوطين» بدعم من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) بطهران قريبا

واعلنت امين مجمع مدرسي اللغة الانجليزية في ايران السيدة بيتا رضائي ان هذا الملتقى سيعقد من 8 الى 10 شباط/فبراير الحالي في فندق «بارسيان آزادي» بطهران.

وسينظم مجمع مدرسي اللغة الانجليزية في ايران هذا الملتقى بدعم من منظمتي اليونسكو والايسيسكو.

وسيشارك عدد من الاساتذة والخبراء الاجانب البارزين في مجال تعليم اللغة الانجليزية الى جانب عدد من الاساتذه الايرانيين لدراسة آخر الانجازات والاساليب المتبعة في تعليم اللغة الانجليزيه وتوطينها من اجل تسهيل عملية التعليم وتقديم مناهج تعليمية لطالبي تعلم اللغة ومدرسيها.

وتم توجيه الدعوة لمدرسي اللغة الانجليزية في ارجاء البلاد للمشاركة في هذا الملتقى الذي يستغرق ثلاثة ايام كي يستفيدوا من الورش التدريبية التخصصية وان يتبادلوا معلوماتهم وخبراتهم في هذا المجال.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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