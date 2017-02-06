كان للثورة الإسلامية في ايران التي إنتصرت يوم الثاني والعشرين من بهمن عام سبعة وخمسين وثلاثمئة وألف الهجري الشمسي –الحادي عشر من فبراير –شباط من العام الميلادي ألف وتسعمائة وتسعة وسبعين والمتطلعة لأهداف سياسية وإجتماعية، بصفة خاصة عين على حضارة الإسلام ورؤيته العالمية.

فبالرغم من كل محاولات المتغطرسين وخاصة متغطرسي الغرب التي كانت ترمي أبداً لتشويه صورة هذه الثورة وتوحي بأنها عدائية وضد الثقافة إلا أن زعامتها الحكيمة والمحنكة ما انفكت تؤكد ما لهذه الثورة الإسلامية من مفاهيم فذة وقواسم مشتركة مع العالم وما تنفرد به أيضاً من مدارس وتيارات فكرية وأديان شتى.

إن مفهوم تصدير الثورة من وجهة نظر الإمام الخميني(قدس) نقل قيمها ومثلها المعنوية والربانية لسكان المعمورة بما تيسر من الإمكانات ووسائل الإعلام مثل: الدعوة وتبيين المفاهيم والمعارف الإسلامية في العالم وكذا الثقافة والحضارة الإيرانية –الإسلامية، والإعداد لما يناسب حوار الحضارات والثقافات، وتعزيز وحدة الأمة الإسلامية وإحياء ثقافة أهل البيت عليهم السلام، وإشاعة اللغة الفارسية وآدابها.

الثورة الإسلامية وتصدير القيم الثقافية

أعقب إنتصار الثورة الإسلامية في ايران في بهمن عام 1979 تطورات كبيرة في المنطقة والعالم والمزيد من التأثيرات العالمية المذهلة.

الثورة وقد أطاحت الثورة بايمانها ومعتقداتها الإسلامية وشعار (لا شرقية لا غربية) نظام الإستبداد الشاهنشاهي لتقيم بدلاً عنه الحكم الجمهوري الإسلامي في هذا البلد.

كان للثورة الإسلامية باعتبارها أحد أهم وأعظم أحداث القرن العشرين، الكثير من البركات والنتائج الباهرة في ايران والعالم.

المفكر الفرنسي المسلم روجية جارودي يصفها في أحد مقالاته:

«إن الثورة الإسلامية التي تزعمها الإمام الخميني (ره) لا تشبه حقا أياً من الثورات السابقة التي قامت لتغيير النظم السياسية، وكذلك الثورات الإجتماعية التي شهدها العالم تعبيراً عن نقمة الفقراء وسخطهم على الأغنياء وأفرغت جام غضبها على رؤوس المستعمرين والغاصبين. لكن الثورة الإسلامية الإيرانية هي الاخرى كانت تحظى بكل هذه الدوافع والمسببات.

كان لهذه الثورة إلى جانب ما تقدم معان جديدة... فانها لم تطح بحكومة سياسية وإجتماعية وإستعمارية فحسب وانما اطاحت كذلك بحضارة ورؤية عالمية مميزة كانت قد تحدّت الدين».

وقد كان للثورة الإسلامية هذه بالغ الأثر في توعية مسلمي العالم وإحياء المعتقدات الدينية.

ففي العصر الذي كاد يشهد طمس عزة الإسلام وسحقها من قبل المستعمرين وأعداء الإسلام وكارت تنسى فيه القيم ومثل هذا الدين المبين ويعفو عليها الزمن، قامت الثورة الإسلامية بزعامة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في ايران لتهدي ملايين مسلمي العالم ثقافة الإسلام وحضارته الأصيلة وتعيد إلى نفوسهم بارقة أمل إيذاناً بولادة جديدة للإسلام وإعادة ما للعالم الإسلامي من مجد تليد وعظمة عريقة.

عن خصوصيات هذه الثورة وضرورة الإبلاغ والإعلان عن قيمها، يقول قائد الثورة الإسلامية: «كان للثورة اتجاهان: الأول، محاربة الإستبداد الداخلي والحكومة الفاسدة العميلة التي دمرت الشعب والوطن، إنقاذ الوطن والشعب، وتربية الشعب تربية إسلامية. الإتجاه الثاني، مخاطبة الدنيا والبشرية. وهذا ما جذب الدنيا إليه.

وإلا فإن المفكر الفلاني الأوروبي أو الغربي أو الافريقي أو الأمريكي اللاتيني الذي يطري الإمام والثورة والنظام الإسلامي والحركة الجماهيرية لم يعرف شيئاً عن الحكومة لانه ليس داخل بلادنا.

انها رسالة الاسلام الإنسانية العالمية التي تحث الشخص الفلاني على هذا الإطراء. الجانب الثاني هو في غاية الأهمية، علينا إمكانية بيانه.»

الدعوة إلى المعارف الإسلامية في العالم وتبيين مفاهيمها

من أهم رسالات الثورة الإسلامية في الساحة العالمية تعريف المعارف الإسلامية، إحياؤها وتطويرها وتطوير الفكر وتنميته. فما يحاوله أعداء الاسلام ويسعون إليه دائماً وأبداً تشويه وجه الإسلام وقلب الحقائق. وبانتصار الثورة الاسلامية اعيدت الحيوة للدين والديانه في كل ارجاء العالم كما هي الحال بالنسبة للدين والمعنويات فانهم عادوا بدورهم الى المجتمع.

فمن أهداف الثورة الأساس، اصلاح التفكر الديني وابعاد الخرافات واسبوع عن وجه الدين الإسلام واستجابة الدين لمتطلبات المجتمع الفكرية.

إلى ذلك؛ قال الإمام الخميني (قدس):

«علينا تعريف الإسلام في كل ارجاء الدنيا. الإسلام مظلوم الآن في الدنيا وغريب فيها».

«المراد إحياء الإسلام، أحكام الإسلام وأحكامه العالمية والعمل بذلك ويحيا الجميع حيوة مرفهة ويكونوا أحراراً ومستقلين».

وتوكيداً على رعاية الظروف، الوسائل وسبل ابلاغ الخطاب لسائر الدول، يقول قائد الثورة الإسلامية أيضاً: «لتمرير الأعمال وتأثيرها يبنى اليوم في العالم تباعاً النظريات الفكرية، لإخضاع المخاطب المعني بهذا الغزو الفكري، وإقناعه وإركاعه ليتسنى لهم تحقيق غاياتهم بما لهم من الإمكانات المادية والثروات. نحن ومعنا الفكر والمعارف الإسلامية، نحن ومعنا خطاب الثورة الإسلامية، علينا نحن ان نتمكن من إيصال ذلك الى العالم.. علينا نحن ان نتمكن من بيان المفاهيم والمعارف الإسلامية وما يخصنا، طبعاً ان يكون ذلك بلحن وبيان متسمين بالثقافة والتقدمية وبمفردات والفاظ تناسب كل ظروف وزمان».