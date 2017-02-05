للأمر دلالته بطبيعة الحال من الجهة الداعية بحسب ما يؤكد الوزير كيدنيان في حديثه لوكالة انباء الجمهورية الاسلامية الايرانية. يرى كادانيان ان الطرف الايراني يؤكد من خلال دعوته انه راغب بتوطيد العلاقات مع لبنان وخاصة على المستوى السياحي.

للزيارة مقدمات ابرزها لقاء الوزير كيدنيان خلال الايام الماضي في بيروت بنقيب اصحاب الفنادق في طهران محمد علي فرخ مهر وسفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان محمد فتح علي.

يشير الوزير اللبناني الى انه تحدث مع النقيب الايراني عن امكانية تطوير العلاقة السياحية واستقطاب السياح واقامة علاقات جيدة على المستوى السياحي بين البلدين خاصة ان السنوات الاخيرة شهدت تراجعا كبيرا على مستوى التبادل السياحي بين البلدين.

يشرح كيدنيان هذا الموضوع ويشير الى ان عدد السياح الايرانيين القادمين الى لبنان تراجع بشكل كبير منذ بداية الازمة في سوريا خاصة انهم كانوا يعتبرون سوريا محطة اساسية في طريقهم الى لبنان .

ويلفت كيدنيان الى انه ينوي طرح هذا الموضوع مع اصحاب مكاتب السياحة والسفر في ايران خلال لقائه المرتقب بهم في اليوم الاول لزيارته وهذه المكاتب لديها خبرة في السياحة اللبنانية وكانت تنظم الرحلات الى بيروت.

ويضيف وزير السياحة اللبناني انه سيطرح مع المكاتب الايرانية امكانية جعل لبنان جهة اساسية للايرانيين خلال عطلة عيد النيروز التي تبدأ الشهر المقبل.

اما بالنسبة للحركة السياحية من لبنان الى ايران فيوضح كيدنيان ان السياحة الدينية لها حضورها الكبير والمستمر الا انه يلفت الى ان جهات لبنانية مهتمة بالاستثمار في ايران زارت طهران مؤخرا وقد عادت برغبة كبيرة في فتح ابواب الاستثمارات المختلفة في الجمهورية الاسلامية الايرانية خاصة بعد رفع العقوبات الدولية عن ايران.

ويؤكد كيدنيان ان اللبنانيين الذين زاروا ايران مؤخرا يعرفون الحجم الاقتصادي والاستثماري وايضا السياحي للجمهورية الاسلامية الايرانية.

وردا على سؤال حول ما اذا كان هناك اتفاقات سياحية بين البلدين يأسف كيدنيان لعدم وجود اتفاقات او بروتوكولات سياحية بين بيروت وطهران لكنه يأمل ان تكون الزيارة فرصة لاحياء هذا الامر خاصة انه متفائل ازاء الاداء والتعاطي المشجع من قبل السلطات الايرانية.

ويؤكد كيادنيان ان البلدين قادران على التأسيس لعلاقة ممتازة على المستوى السياحي وان السفير الايراني في لبنان اكد له الاستعداد الكبير من قبل حكومة بلاده في هذا الاتجاه ويضيف ان الزيارة ستضع حجر اساس لبناء العلاقة المميزة سياحيا بين البلدين.

وعن وضع السياحة في لبنان اوضح كيدنيان ان الامور تحسنت بعد فترة الركود والتراجع مع انطلاق الازمة السورية وفي ظل الفراغ الرئاسي الذي عرفه لبنان وتدهور العلاقة بين لبنان وبعض الدول الخليجية.

ويضيف الوزير اللبناني الى ان الوزارة بصدد اطلاق مشاريع لتشجيع السياح العرب والايرانيين من خلال اسعار تنافسية وزهيدة سيتم الاعلان عنها قريبا وهي تتضمن تذاكر سفر واقامة في لبنان لقاء مبلغ لا يتخطى الاربعمئة دولار.

ويرى كيدنيان ان الهدف هو استعادة لبنان كوجهة اساسية للسياحة في المنطقة خاصة اننا شهدنا مؤخرا اتجاهات جديدة تتمثل بتركيا ودبي.

وعن زيارته لطهران يروي كيدنيان انها ليست الزيارة الاولى.

فقد سبق وزار الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال شهر ايلول الماضي بمناسبة الاحتفال بتأسيس جريدة ارمنية تدعى الاليق.

ويتحدث وزير السياحة اللبناني وهو نائب الامين العام لحزب الطاشناق الارمني (ابرز واكبر حزب ارمني في لبنان) عن الانطباعات الايجابية التي كونها بعد زيارته الاولى. فقد وجد ايران البلد الذي استطاع رغم الحصار والعقوبات ان يتطور على مختلف المستويات وان يحقق الاكتفاء الذاتي ليكون عن جدارة دولة عظمى في المنطقة.

ويتوقف كيدنيان باعجاب عند وضع الأرمن الايرانيين.

ويقول انه يريد ان يثني علي وضعهم في ايران حيث اكتشف ان الدولة تقوم بتمويل اعادة ترميم كل الكنائس المسيحية والارمنية تحديدا كما ان للارمن خصوصيتهم وهم يعيشون في جو من الحريات ما يجعلهم مؤمنين بأن ايران هي بلدهم النهائي.

يلفت كيدنيان ايضا الى ان للارمن مراكز رياضية وثقافية خاصة حيث يعيشون من دون قيود ويتمتعون بالحرية الدينية الكاملة.