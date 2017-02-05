اعتبر رئيس منظمة التعبئة (بسيج) العميد غلام حسين غيب برور، مواقف الرئيس الاميركي دونالد ترامب العدائية بانها ليست مستغربة، مؤكدا باننا نعرف كيف ندافع عن انفسنا.

وفي تصريح ادلى به للصحفيين على هامش ملتقى قادة التعبئة للعاملين في الجامعات ومراكز التعليم العالي، قال العميد غيب برور في الرد على سؤال حول التصريحات الاخيرة للرئيس الاميركي الجديد وتهديداته وكذلك اجراءات الحكومة الاميركية المناهضة لايران: لو تصرف الرئيس الاميركي بغير ذلك، لكان مستغربا، وهل انتهجوا غير ذلك فيما مضى.

ووصف العميد غيب برور، تصريحات ترامب بانها غير ناضجة لكنها تاتي في سياق السياسات العامة لاميركا واضاف، لقد راى شعبنا مثل هذه العداوات كثيرا ونحن ايضا نعرف كيف ندافع عن انفسنا.