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رقم الخبر: 186565 تاريخ النشر: شباط 05, 2017 الوقت: 13:37 الاقسام: رياضة  
المنتخب الايراني للمبارزة بالسيف يشارك في بطولة كأس اوروبا

المنتخب الايراني للمبارزة بالسيف يشارك في بطولة كأس اوروبا

يشارك المنتخب الايراني للمبارزة بالسيف اليوم الاثنين في بطولة كأس اوروبا والتي سوف تقام في اسبانيا.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للانباء ان الفريق الايراني وبعد ان شارك في بطولة العالم للمبارزة بالسيف التي اقيمت في اسبانيا، سيشارك في بطولة كأس اوروبا والتي سيستضيفها نفس البلد، وتمكن الاتحاد الايراني للمبارزة بالسيف من الحصول على موافقة الاتحاد الاوروبي للمبارزة بالسيف للمشاركة في  هذه المسابقة المخصصة للفئات العمرية تحت 23 عام.

ويمثل المنتخب الايراني في كأس اوروبا: علي رضا ادهمي وشهاب شمس تبريزي وعلي رضا سليماني، وكان اللاعبون قد سبق وشاركوا في بطولة العالم التي اقيمت قبل عدة ايام.

وتمكن ادهمي وسليماني من تحقيق ثلاثة انتصارات وتلقي ثلاثة خسارات في هذه البطولة الاقصائية، وخرج سليماني من البطولة بعد خسارته مع زميله في الفريق ادهمي، وبعد ان تجاوز ادهمي 32 لاعب اخر في البطولة خسر اما اللاعب الفرنسي واستبعد من البطولة.

وانسحب اللاعب شهاب شمس تبريزي منذ بداية البطولة وذلك دعما للشعب الفلسطيني المظلوم حيث كان احد خصومه في المجموعة لاعبا صهيونيا.

 

 
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مصدر الخبر: تسنيم للانباء
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