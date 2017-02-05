استأنفت الادارة الاميركية الحكم الذي اصدره قاض فدرالي وعلق بموجبه العمل بقرار الرئيس دونالد ترامب منع رعايا سبع دول مسلمة من السفر الى الولايات المتحدة.

وقالت وزارة العدل انها لن تدلي في الوقت الراهن بأي تعليق يتخطى موضوع تقديم الإستئناف.

وكان مسؤول بوزارة الخارجية قال في وقت سابق، أن الأشخاص الذين يحملون تأشيرات لم يتم إلغاؤها ويمكنهم السفر الى اميركا إذا كانت سارية المفعول.

وشمل التعليق أيضاً قرار منع اللاجئين.

من جانبه، شن ترامب هجوماً على قرار القضاء وتعهد بإلغائه.

وسمحت العديد من شركات الطيران للمسافرين من رعايا الدول التي كان يشملها حظر ترامب بالصعود إلى طائراتها.