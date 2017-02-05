الوفاق/خاص- حقق الايراني احسان قائم مقامي المركز الاول في البطولة الدولية بالشطرنج والتي اقيمت في مدينة اردبيل الايرانية.

وحصل الرجل الثاني للعبة في ايران على 8.5 نقطة ليحصل بها على المركز الاول، وجاء الاسباني كرنيف وبحصوله على 7.5 نقطة بالمركز الثاني، وحل الاسباني الآخر بوئن شكني في المركز الثالث.

فيما حصل الرجل الاول بالشطرنج في ايران برهام مقصودلو على المركز الرابع، وحل الارميني غابوزيان خامساً.

وكانت مسابقات الشطرنج الدولية "كأس فجر" قد استمرت 9 ايام وانتهت الاحد بمشاركة أفضل اللاعبين الايرانيين وعدد من محترفي اللعبة في بعض الدول.