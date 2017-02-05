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رقم الخبر: 186562 تاريخ النشر: شباط 05, 2017 الوقت: 13:33 الاقسام: رياضة  
هيمنة كينية على جوائز سباق نصف ماراثون بغداد الدولي

هيمنة كينية على جوائز سباق نصف ماراثون بغداد الدولي

هيمن الكينيون على جوائز سباق نصف ماراثون بغداد لاحتلالهم المراكز الاولى لفئتي الرجال والسيدات والذي اقيم السبت في العاصمة العراقية بغداد بمشاركة واسعة بلغت 24 دولة.

وتمكن المتسابق الكيني بيلنا دوساو من احراز المركز الاول في سباق نصف الماراثون لمسافة 21 كم، الذي انطلق من ساحة عباس بن فرناس قرب مطار بغداد الدولي، وانتهى قرب نصب شهريار في شارع ابي نواس، بحضور جماهيري كبير، وجاء المتسابق الارتيري جيلسون بالمركز الثاني، واحرز المغربي النوري المهدي المركز الثالث، فيما حل الكازاخستاني سنمي كيبيو رابعاً، بعد منافسة قوية مع المتسابق الهندي ثوروكال الذي جاء خامساً.

وفي فئة السيدات تمكنت المتسابقات الكينيات من السيطرة على سباق 8 كم للنساء، الذي انطلق من الجادرية انتهاءً بساحة شهريار في شارع ابي نواس، واحرزت المركز الاول المتسابقة الكينية سنيمث موبيوك التي تجاوزت المتسابقات باريحية كبيرة، فيما تمكنت نظيرتها الكينية نانسي من الفوز بالمركز الثاني، وحصدت المتسابقة الاوغندية جيبي راشيل المركز الثالث، وكان المركز الرابع من حصة المتسابقة المنغولية شينيلز افسيج، اما المركز الخامس فكان للمتسابقة الاثيوبية بيرتف كانفاكي.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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