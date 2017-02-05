ضاعف منتخب بوركينا فاسو أحزان غانا وانتزع المركز الثالث ببطولة أمم أفريقيا، بعدما حقق انتصارًا بشق الأنفس (1-0) السبت على ملعب "بور جونتي"، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ويدين منتخب بوركينا فاسو، بفوزه للاعبه آلان تراوري، الذي سجل الهدف الحاسم من ضربة حرة قبل دقيقة واحدة فقط من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

جاءت الهزيمة بمثابة صدمة مدوية جديدة لمنتخب غانا، ومديره الفني أفرام جرانت، خاصة وأن المنتخب الغاني كان الأفضل من حيث الاستحواذ على الكرة والضغط الهجومي وكذلك صناعة الفرص التهديفية، بأغلب فترات المباراة.

وأخفق منتخب غانا، المتوج بلقب البطولة 4 مرات، في تكرار سيناريو نسخة 2008 التي أقيمت على أرضه حيث خسر أمام الكاميرون بالدور قبل النهائي، ثم فاز بعدها بالمركز الثالث، لكن على حساب كوت ديفوار.

واكتفى المنتخب الغاني بذلك بالمركز الرابع للمرة الرابعة في سجل مشاركاته بالبطولة الأفريقية، حيث اكتفى بالمركز نفسه في بطولات 1996، و2012، و2013.