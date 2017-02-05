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رقم الخبر: 186560 تاريخ النشر: شباط 05, 2017 الوقت: 13:34 الاقسام: رياضة  
نابولي يمطر شباك بولونيا بسباعية

نابولي يمطر شباك بولونيا بسباعية

أمطر نابولي شباك مضيفه بولونيا بسباعية (7-1) السبت، بعد أن لعب الفريقان منقوصين منذ منتصف الشوط الأول تقريبا، في الجولة الـ 23 للدوري الإيطالي.

وشهدت المباراة تسجيل لاعبين من نابولي لثلاثة أهداف "هاتريك" هما لاعب الوسط السلوفاكي ماريك هامسيك في الدقائق 4 و70 و74، والجناح البلجيكي درايز ميرتنز في الدقائق 33 و43 و90، فيما حمل الهدف الآخر توقيع الجناح الإيطالي لورينزو إينسيني في الدقيقة 6، بينما أحرز الظهير الأيمن اليوناني فاسيليس توروسيديس هدف أصحاب الأرض الوحيد في الدقيقة 36.

وبذلك اعتلى ميرتنز صدارة هدافي المسابقة مؤقتا برصيد 16 هدفا، بفارق هدف واحد عن كل من ماورو إيكاردي (إنتر ميلان) وجونزالو هيجواين (يوفنتوس) ودجيكو (روما).

وبهذه النتيجة، اقتنص نابولي وصافة جدول الترتيب مؤقتا، بعدما رفع رصيده إلى 48 نقطة، في انتظار ما ستؤول إليه مباراة روما (47 نقطة) أمام فيورنتينا، فيما تجمد رصيد بولونيا عند 27 نقطة في المركز الثالث عشر.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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