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رقم الخبر: 186558 تاريخ النشر: شباط 05, 2017 الوقت: 12:58 الاقسام: محليات  
العميد حسين رحيمي: استشهاد احد عناصر الامن الداخلي في جنوب شرق ايران

العميد حسين رحيمي: استشهاد احد عناصر الامن الداخلي في جنوب شرق ايران

اعلن قائد قوى الامن الداخلي في محافظة سيستان وبلوجستان العميد حسين رحيمي عن استشهاد أحد عناصر قوى الامن الداخلي في منطقة دلغان بهذه المحافظة الواقعة جنوب شرق ايران.

وقال العميد رحيمي في تصريح لوكالة انباء "فارس" يوم الاحد ان عناصر قوى الامن الداخلي في دلغان واجهتهم سيارة من طراز بيجو 405 اثناء قيامهم بدورية واصدروا الايعاز لها بالتوقف الا ان سائقها لم يعبأ بالأمر بل تعرضوا لاطلاق نيران منها. 

واضاف، ان هذه الحادثة ادت الى اصابة جندي مكلف من عناصر الامن الداخلي ومن ثم استشهد بعد نقله الى المستشفى.

واكد قائد قوات الامن الداخلي في المحافظة ان الجهود مستمرة لالقاء القبض على المسلحين.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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