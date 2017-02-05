عقدت شركة بورصة السلع الايرانية، في الاسبوع المنتهي 2 فبراير/شباط 2017، صفقات بيع 450 الفا و150 طنا من اصناف السلع بـ 247.2 مليون دولار، بتسجيل نمو بنسبة 50.8% و45.2% من حيث الحجم والسعر على التوالي، قياسا بالاسبوع الماضي.

وشهدت السوق الداخلية والتصديرية بقاعة المنتجات الصناعية والتعدينية، مبيعات 111 الفا و420 طنا من السلع بنحو 85 مليون دولار.

وبيع في القاعة المذكورة، 104 الاف و527 طنا من الصلب و6490 طنا من النحاس و120 طنا من الالمينيوم و120 طنا من الموليبدن المكثف و3 اطنان من مكثفات المعادن الثمينة و60 طنا من سبائك الزنك.

وسجلت السوق الداخلية والتصديرية بقاعة المشتقات النفطية والبتروكيماوية، مبيعات 302 الف و533 طنا من السلع باكثر من 145 مليون دولار.

وبيع في القاعة، 146 الفا و511 طنا من القير و54 الفا و626 طنا من المواد البوليمرية، فضلا عن 61 الفا و910 اطنان من الفكيوم باتوم (مادة اولية بانتاج القير) و18 الف طن من اللوب كات (مادة اولية بانتاج زيوت المحركات) و1960 طنا من الكبريت و321 طنا من عازل الرطوبة و30 طنا من الغاز واللقيم بجانب 17 الفا و175 طنا من المواد الكيميائية.

يذكر أن قاعة المنتجات الزراعية عقدت صفقات بيع 35 الفا و291 طنا من المنتجات بنحو 16.3 مليون دولار.