واشار صالحي، في تصريح ادلى به اثناء تفقده لمقر وكالة انباء فارس يوم السبت، الى احدث التطورات على صعيد تشييد اول مستشفى في ايران لعلاج المرضى بإعتماد التقنية النووية، موضحا انه بفضل الله تعالى فقد تم اتخاذ الخطوات اللازمة حيال بدء عمليات تشييد المستشفى المذكورة.

واعرب عن امله ببدء عمليات تشييد المستشفى في المستقبل.

ونوّه صالحي الى ان المفاوضات مع الأطراف الأجنبية حول هذا الموضوع تجري منذ عدة شهور بصورة جادة.