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رقم الخبر: 186555 تاريخ النشر: شباط 05, 2017 الوقت: 12:14 الاقسام: محليات  
صالحي: مراحل تشييد مستشفى العلاج بالطب النووي في ايران جارية

صالحي: مراحل تشييد مستشفى العلاج بالطب النووي في ايران جارية

اعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي ان مراحل تشييد مستشفى العلاج بالطب النووي جارية.

واشار صالحي، في تصريح ادلى به اثناء تفقده لمقر وكالة انباء فارس يوم السبت، الى احدث التطورات على صعيد تشييد اول مستشفى في ايران لعلاج المرضى بإعتماد التقنية النووية، موضحا انه بفضل الله تعالى فقد تم اتخاذ الخطوات اللازمة حيال بدء عمليات تشييد المستشفى المذكورة.

واعرب عن امله ببدء عمليات تشييد المستشفى في المستقبل.

ونوّه صالحي الى ان المفاوضات مع الأطراف الأجنبية حول هذا الموضوع تجري منذ عدة شهور بصورة جادة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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