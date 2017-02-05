خلُصت دراسة حديثة لموقع (ناشيونال بن كومباني)، إلى مجموعة من النتائج المتعلقة بشخصية الرئيس الأمريكيّ دونالد ترامب، من خلال التركيز على خط يده.

وحللت الدراسة بعض الوثائق التي حملت توقيع ترامب بخط يده أو بعض النصوص القصيرة التي كتبها في مراحل مختلفة من حياته.

ويهتم علم الخطوط بدراسة خط اليد بتحليل شخصية صاحبه، ويستطيع هذا العلم أن يبين أكثر من 5000 سلوك أو ميزة شخصية في توقيع واحد بخط اليد.بحسب صحيفة (ديلي ميل) البريطانية.

واعتمد الموقع على نص كتبه دونالد ترامب سنة 2016.

في هذا النص الذي يرجع إلى 2016، وهو عبارة عن تعليق خطه ترامب بيده، ردا على مقال كتبه كريم عبد الجبار، يظهر ما يلي:

اعتماد ترامب على الأشكال الحادة والبارزة، وعلى الكتابة من الأعلى في اتجاه الأسفل على شكل هرم، ويظهر أيضا ميول دونالد ترامب إلى استخدام الأحرف الطويلة.

ومن التحليل توصلت الدراسة إلى أن شخصية ترامب تميل إلى (العمل وراء الكوليس)، وتميل في نفس الوقت إلى (حب الظهور)، وتشير هذه الطريقة في الكتابة إلى أن الشخص اجتماعي ويثق في نفسه وفي قدراته.

وقال موقع آخر متخصص في تحليل خط اليد إن توقيع ترامب يتكون من 30 (جرة قلم) ويستغرق سبع ثوان ليخطه على الوثائق.

وقال الموقع إن الرئيس الجديد يولي عناية خاصة بتوقيعه ويعتني به كـ(قطعة فنية).

ويبين شكل التوقيع نوعا من (الغضب والعزيمة والخوف والتحدي)، حسب ما توصل إليه الموقع.