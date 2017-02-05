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رقم الخبر: 186548 تاريخ النشر: شباط 05, 2017 الوقت: 14:01 الاقسام: منوعات  
قناص يقتل بجعات الملكة إليزابيث!

قناص يقتل بجعات الملكة إليزابيث!

ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن مجهولاً قام بإطلاق النار على 12 بجعة موجودة في قلعة وندسور التي تقضي فيها ملكة بريطانيا عطلة نهاية الأسبوع.

ووفقاً للموقع فقد (أصيبت 12 بجعة من بجعات الملكة الموجودة في القلعة، قتلت اثنتان، أما الـ 10 الباقية فيتم علاجها من قبل أفضل الأطباء البيطريين في المملكة، وبعد التحقيق تبين أن الفاعل استخدم بندقية هوائية لتنفيذ جريمته، جميع الناس في المدينة مهتمون بالحادثة، كلهم يحاولون العثور على الفاعل).

ومن جانبه قال رئيس إحدى أكبر الجمعيات الخيرية المهتمة برعاية الحيوان في بريطانيا (لا أعلم كيف تمكن ذلك الشخص من القيام بجريمته البشعة تلك، تلك الطيور بريئة ومسالمة، هي تثق بالناس ويطعمونها بأيديهم، أنا متأكد أن جلالة الملكة ستصدم لسماع تلك المأساة).

ويذكر أن هذا الاعتداء على البجعات الملكية الموجودة في تلك القلعة ليس الأول من نوعه، فمنذ فترة قام أحد المجهولين بإطلاق النار على 4 منها ليقتل واحدة ويجرح ثلاثة.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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