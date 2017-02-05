قبل كل شيء تعالوا أحبتي لنقرأ خبرين لا علاقة لهما بالسياسة لا من بعيد ولا من قريب..

الخبر الأول يقول أن الأرض دخلت عصراً جليداً جديداً بدءً من أول فبراير ويستمر الى عام 2030 م. يعني مافيش احتباس حراري!! ولا هبوط اضطراري.. كاديلاك لكل طفل وللكبير فيراري..

على مهلكم أحبائي ما تفرحوش قوي.. اليكم الخبر الثاني اللي يقول أن «العلماء».. ايوه هم يقولوا علماء مش أنا.. حسبوا الأمور كويس.. وضربوا أخماساً بأسداس.. جمع وطرح وقسمة وضرب.. وعرفوا الوقت اللي يصطدم فيه القمر بالأرض..

على فكرة «العلماء» اللي قالوا لنا أننا دخلنا في العصر الجليدي بريطانيين من جامعة نورث ومبريا!! وأنا جدكم العجوز ما سمعت طيلة سني عمري المديد ان شاءالله بإسم هذه الجامعة.. أما «العلماء» الذين قالوا لنا القمر سيصطدم بالأرض في كذا سنة هم أميركان من جامعة ايداهو!!..

أحبتي يمكنكم مراجعة الخبرين عبر النت لمعرفة التفاصيل.. كيف يدور القمر وكيف تدور الأرض، وكم يقترب القمر من الأرض في السنة وهل فعلاً ستبتلع الشمس يوماً ما عطارد والزهرة والأرض؟!..

أما أنا يا نور عيني فقد صدّقت ما يقوله «العلماء» و«النجماء» يعني المنجمين!! أننا دخلنا عصراً جليداً.. مش جليدي فقط وانما عصراً حجرياً.. وستضرب الكواكب بعضها بعضاً.. وعينك ما شافت إلا النور.. المشتري يضرب.. والقمر يضرب.. وزحل يضرب كمان.. أما الزهرة.. يا عيني.. تروح تزغرد.. ونبتون يقول الله أكبر.. ويا عيني على درب التبانة.. حيبلطوه!! ايوه يبلطوه!!..

أوّد أن أختم مهزلة «العلماء» هذه بحوار مع أحد الزملاء.. حيث سألني عن جنسيات الإرهابيين الذين ارتكبوا جرائم دموية في أمريكا أو أوروبا.. وبعد الإستعانة بالعم غوغل.. قلت له أنهم من فلان دولة وفلان دولة والخ.. فإستغرب زميلي وقال يعني ليس بينهم عراقي واحد أو يمني أو ايراني؟! قلت يا حبيبي لم ينزف أي مواطن أمريكي دماً حتى على مستوى الأنف بسبب اعتداء مهاجر أو مقيم ايراني..

قال زميلي مستغرباً إذاً لماذا يصدر الرئيس دونالد ترامب قراراً بمنع دخول رعايا هذه الدول ويسمح بدخول رعايا الدول التي وفد منها الإرهابيون الى أمريكا أو أوروبا؟! فأجبته ساخراً: عليك أن تقرأ الخبرين للعلماء الأمريكان والإنجليز.. بأننا دخلنا العصر الحجري عفواً الجليدي..