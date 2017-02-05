حیث رفع العلم الخاص بهذا اللقب في مقبرة الشاعر الایراني الشهیر حافظ الشیرازي بحضور وزیر الاعلام محمود علوی ووزیر الریاضة والشباب مسعود سلطاني فر ومساعد وزیر الخارجیة محمود قشقاوي ورئیس جمعیة الشباب في العالم الاسلامي الشاد اسکندر اف ومساعدة رئیس الجمهوریة في شؤون المرأة شهیندخت مولاوردي، وقد تم اقامة مراسم خاصة لهذه المناسبة.