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رقم الخبر: 186544 تاريخ النشر: شباط 05, 2017 الوقت: 11:32 الاقسام: ثقافة وفن  
بالصور.. مراسم اعلان شيراز عاصمة شباب العالم الاسلامي

بالصور.. مراسم اعلان شيراز عاصمة شباب العالم الاسلامي

شهدت مدينة شيراز (جنوب غرب ايران) يوم السبت 4/2/2017 مراسم احتفال رسمية لإعلانها «عاصمة شباب العالم الاسلامي» وذلك بحضور وزراء الأمن والرياضة والشباب ومسؤولين آخرين.

 حیث رفع العلم الخاص بهذا اللقب في مقبرة الشاعر الایراني الشهیر حافظ الشیرازي بحضور وزیر الاعلام محمود علوی ووزیر الریاضة والشباب مسعود سلطاني فر ومساعد وزیر الخارجیة محمود قشقاوي ورئیس جمعیة الشباب في العالم الاسلامي الشاد اسکندر اف ومساعدة رئیس الجمهوریة في شؤون المرأة شهیندخت مولاوردي، وقد تم اقامة مراسم خاصة لهذه المناسبة.

 

شيراز عاصمة الشباب العالم الاسلاميشيراز عاصمة الشباب العالم الاسلامي
شيراز عاصمة الشباب العالم الاسلاميشيراز عاصمة الشباب العالم الاسلامي
شيراز عاصمة الشباب العالم الاسلاميشيراز عاصمة الشباب العالم الاسلامي
شيراز عاصمة الشباب العالم الاسلاميشيراز عاصمة الشباب العالم الاسلامي
شيراز عاصمة الشباب العالم الاسلاميشيراز عاصمة الشباب العالم الاسلامي
شيراز عاصمة الشباب العالم الاسلاميشيراز عاصمة الشباب العالم الاسلامي
شيراز عاصمة الشباب العالم الاسلاميشيراز عاصمة الشباب العالم الاسلامي
شيراز عاصمة الشباب العالم الاسلاميشيراز عاصمة الشباب العالم الاسلامي
شيراز عاصمة الشباب العالم الاسلاميشيراز عاصمة الشباب العالم الاسلامي
شيراز عاصمة الشباب العالم الاسلاميشيراز عاصمة الشباب العالم الاسلامي
شيراز عاصمة الشباب العالم الاسلاميشيراز عاصمة الشباب العالم الاسلامي
شيراز عاصمة الشباب العالم الاسلاميشيراز عاصمة الشباب العالم الاسلامي
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ فارس
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