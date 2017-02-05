أعلن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بانه سيتم منح فريق المصارعة الاميركي تاشيرات الدخول اثر وقف القاضي الفيدرالي الاميركي تنفيذ القرار العنصري الصادر عن الرئيس دونالد ترامب بمنع دخول مواطني عدد من الدول الاسلامية ومنها ايران الى الاراضي الاميركية.

وكتب ظريف في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الاحد، انه سيتم منح الفريق الوطني الاميركي للمصارعة تأشيرات الدخول (الى ايران) اثر قرار القاضي الفيدرالي الاميركي بوقف حظر دخول المسلمين (من الدول السبع الى الاراضي الاميركية)، وكذلك المناشدة المرفوعة من قبل اتحاد المصارعة الايراني واتحاد المصارعة العالمي بهذا الصدد.

وقد أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي في تصريح له الاحد ايضا، عن موافقة الوزارة إصدار تأشيرات دخول للفريق الاميركي، للمشاركة ببطولة العالم للمصارعة الحرة 2017 التي ستقام بالشهر الجاري في محافظة كرمانشاه غربي البلاد.

وأوضح قاسمي بأنه تمت الموافقة على اصدار التأشيرات للفريق الاميركي للمشاركة بالبطولة، نظرا لوقف القاضي الفيدرالي الاميركي تنفيذ القرار التمييزي تجاه المواطنين الايرانيين ومنعهم من دخول الاراضي الاميركية، وعلى اثر مناشدة كل من رئيس الاتحاد الايراني للمصارعة ورئيس الاتحاد العالمي.