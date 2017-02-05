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|رقم الخبر: 186541
|تاريخ النشر: شباط 05, 2017
|الوقت: 11:24
|الاقسام: رياضة
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الايراني عابديني يحرز فضية الشيش بكأس العالم للمبارزة
أحرز الايراني مجتبى عابديني الميدالية الفضية بمنافسات فردي سلاح الشيش ببطولة كأس العالم للمبارزة في مدينة بادوفا الايطالية.
وكان المبارز عابديني قد تأهل للمباراة النهائية، اثر الفوز على منافسه الكوري 15-14 في الدور نصف النهائي.
وخسر عابديني المباراة النهائية مساء السبت امام المجري اندرياس زاتماري 15-12 بعد منافسة قوية.
يشار الى أن بطولة كأس العالم في بادوفا اختتمت أمس الاحد بعد الانتهاء من منافسات الفرق.
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