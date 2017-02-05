  • الأحد ٨ جمادی الاولی ١٤٣٨
  • الأحد , فبراير 05, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 186541 تاريخ النشر: شباط 05, 2017 الوقت: 11:24 الاقسام: رياضة  
الايراني عابديني يحرز فضية الشيش بكأس العالم للمبارزة

الايراني عابديني يحرز فضية الشيش بكأس العالم للمبارزة

أحرز الايراني مجتبى عابديني الميدالية الفضية بمنافسات فردي سلاح الشيش ببطولة كأس العالم للمبارزة في مدينة بادوفا الايطالية.

وكان المبارز عابديني قد تأهل للمباراة النهائية، اثر الفوز على منافسه الكوري 15-14 في الدور نصف النهائي.

وخسر عابديني المباراة النهائية مساء السبت امام المجري اندرياس زاتماري 15-12 بعد منافسة قوية.

يشار الى أن بطولة كأس العالم في بادوفا اختتمت أمس  الاحد بعد الانتهاء من منافسات الفرق.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: فارس للانباء
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/1225 sec