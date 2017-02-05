وكان المبارز عابديني قد تأهل للمباراة النهائية، اثر الفوز على منافسه الكوري 15-14 في الدور نصف النهائي.

وخسر عابديني المباراة النهائية مساء السبت امام المجري اندرياس زاتماري 15-12 بعد منافسة قوية.

يشار الى أن بطولة كأس العالم في بادوفا اختتمت أمس الاحد بعد الانتهاء من منافسات الفرق.