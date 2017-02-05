اعتدت قوات الاحتلال الصهيوني، مساء الجمعة، بالضرب على عائلة مقدسية بحارة باب حطة الملاصقة للمسجد الأقصى المبارك.

ونقلت وكالة "فلسطين الآن" عن شهود عيان تأكيدهم إصابة خمسة مواطنين إثر عراك بالأيدي مع قوات الاحتلال في المنطقة، والذي حصل عقب اعتداء عناصر من قوات الاحتلال على أحد أفراد عائلة الرازم وزوجته أثناء خروجهما من المسجد الأقصى، وقامت برش غاز الفلفل باتجاههما في "باب حطة" قرب المسجد الأقصى، مّا أدى إلى تجمهر المواطنين في المكان واندلاع مواجهات، تخللها اعتداء قوات الاحتلال على المواطنين بالضرب بالهراوات؛ أصيب على إثرها خمسة أفراد من عائلة الرازم، تم علاجهم "ميدانياً".

وفي تطور لاحق، وعقب هذه الاعتداءات، نشر الاحتلال دوريات راجلة مكثفة في حارة باب حطة، وأجبر أصحاب المحلات التجارية فيه على إغلاقها، فيما لا يزال التوتر يسود المنطقة.

وفي سياق منفصل استهدفت قوات الاحتلال الصهيوني، صباح السبت، الصيادين الفلسطينيين شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية أن زوارق الاحتلال أطلقت، نيرانها تجاه مراكب الصيادين في عرض بحر بيت لاهيا شمال قطاع غزة ولم تبلغ عن إصابات جراء الاستهداف.

من جهة اخرى صادق وزير البناء والإسكان الإسرائيلي يوآف جالانت، على بناء ألفين و86 وحدة استيطانية، ستضاف لعدة مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت القناة العبرية الثانية أن القرار جاء بالتنسيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب أفيغدور ليبرمان.

وتأتي المصادقة الجديدة بعد أيام من مصادقة الحكومة الإسرائيلية على بناء أكثر من 6 آلاف وحدة استيطانية، ليصل مجموع ما تمت المصادقة عليه منذ تولي الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترمب إلى أكثر من 8 آلاف وحدة استيطانية معظمها في الضفة الغربية.

وجاء إعلان جالانت بعد ساعات من إنهاء قوات الأمن الإسرائيلية إخلاء مستوطنة "عمونا" المقامة على أراضي بلدة سلواد قرب رام الله. وينسجم الإعلان الجديد مع تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الذي أكد في خطاب سابق أنه بصدد الإعلان عن إقامة مستوطنة خاصة بهم عوضا عن تلك التي أخليت.

وفي حال إقامة هذه المستوطنة، ستكون أول مستوطنة جديدة تبني في الضفة الغربية منذ عام 1999 بقرار من الحكومة.

إلى ذلك قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أنه من المنتظر أن تصوت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون القانون اليوم الأحد، على مشروع قانون قدمه حزب "إسرائيل بيتنا" والذي يسمح لمجلس التعليم العالي- دون أن يلزمه- بتقليص ميزانيات المؤسسات الجامعية من خلال خصم رواتب المحاضرين الذين يدعون إلى فرض المقاطعة على المستوطنات.

وقال النائب عوديد فورر الذي ناقش هذا القانون مع وزير التعليم نفتالي بينت، للصحيفة "إن القانون يأتي لمنع الوضع الحالي والذي تدفع فيه الدولة راتب المحاضر بيده اليمني بينما يدعو باليسرى لفرض المقاطعة على" إسرائيل" هذا القانون لا يمنع الجامعات من تشغيل هؤلاء المحاضرين لكن إذا شاءت عمل ذلك فلتدفع لهم رواتبهم من أموال التبرعات وليس من أموال الدولة".

وحسب اقتراح فورر يحق لرئيس مجلس التعليم العالي وبالتشاور مع اللجنة المكلفة، تقليص المبالغ التي تحول من ميزانية الدولة إلى مؤسسة أكاديمية إذا قام عضو في المؤسسة الأكاديمية أو مسؤول كبير في المؤسسة، بنشر دعوة لفرض المقاطعة على " إسرائيل" وتسود إمكانية معقولة بأن تقود الدعوة إلى المقاطعة فعلا.