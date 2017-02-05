تمكنت قوات الأمن المصري والجيش الجمعة 3 فبراير من قتل 3 مسلحين أثناء محاولتهم زرع عبوة ناسفة على الطريق الدائري جنوب العريش في محافظة سيناء شمالي مصر.

وتحدثت مصادر أمنية، إن "3 مسلحين، يعتقد أنهم من تنظيم (بيت المقدس)، كانوا يستقلون دراجة نارية، وقاموا بزرع عبوة ناسفة على أحد محاور الطريق الدائري جنوبي العريش".

وكانت القوات الأمنية رصدت تحرك العناصر عند توقف الدراجة على تقاطع الطريق حيث زرعوا العبوة، وأطلقت النار عليهم، ثم قامت بتفجير العبوة الناسفة وحرق الدارجة".

وتنشط في محافظة شمال سيناء، عدة تنظيمات ارهابية أبرزها "أنصار بيت المقدس"، الذي أعلن في نوفمبر عام 2014، مبايعته لتنظيم "داعش" الإرهابي، وغيّر اسمه لاحقا إلى "ولاية سيناء".

وتتعرض مواقع الجيش والشرطة وأفراد الأمن، لهجمات مكثفة خلال الأشهر الأخيرة في شبه جزيرة سيناء، ما أسفر عن مقتل العشرات من أفراد الجيش والشرطة، فيما تعلن الجماعات اللتكفيرية المسؤولية عن كثير من هذه الهجمات.

من جانب آخر قال مسؤول بوزارة الصحة المصرية إن عشرة أشخاص لقوا حتفهم، كما أصيب 41 آخرون، إثر انقلاب حافلة رحلات كانت تقل طلابا جامعيين بمنطقة الصاعدة في نويبع بجنوب سيناء، الجمعة.

واوضح الدكتور أحمد محفوظ مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة بجنوب سيناء قوله إن الحافلة كانت تقل طلابا من كلية الصيدلة بجامعة الإسكندرية وإن المصابين يتلقون العلاج في مستشفيات شرم الشيخ الدولي ونويبع المركزي ودهب.

وقال العميد عصام خضر مدير العمليات بمحافظة جنوب سيناء إن الطلاب كانوا قادمين من مدينة دهب في طريقهم إلى مدينة نويبع في إطار سياحة اليوم الواحد إلا أن الحافلة انقلبت قبل دخول نويبع بعشرة كيلومترات في منطقة منحنيات خطرة، وفق ما نقلت "رويترز".