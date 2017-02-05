*شهداء وجرحى في قصف طيران الغزاة للصيادين في جزيرة طرفة بالحديدة

صد زحف مرتزقة العدوان على أطراف نهم.. ومقتل ثلاثة منهم في مأرب ولحج

تصدى الجيش واللجان الشعبية، السبت، لزحف مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي على تلال الرباح وجنوب غرب منطقة المدفون في أطراف مديرية نهم لليوم الثالث على التوالي.

وأكد مصدر عسكري لـ "المسيرة نت" انكسار زحف المرتزقة على تلال الرباح وجنوب غرب منطقة المدفون في أطراف مديرية نهم، ومصرع وجرح أعداد كبيرة من المرتزقة.

وكان أبطال الجيش واللجان الشعبية كسروا، الجمعة، زحفاً لمرتزقة العدوان على جبال القتب والرباح في أطراف نهم، مكبدين المرتزقة عشرات القتلى والجرحى.

هذا ولقي عدد من العسكريين السعوديين مساء الجمعة مصارعهم، وجرح آخرون، كما تم إحراق مخزن أسلحة، وتدمير 6 آليات في اقتحام الجيش اليمني واللجان الشعبية لموقع الفريضة العسكري السعودي بجيزان.

وأكد مصدر عسكري مصرع وجرح عسكريين سعوديين وتدمير 5 آليات ومدرعة بالإضافة إلى تفجير مخزن أسلحة في اقتحام الجيش واللجان الشعبية موقع الفريضة بجيزان.

وأضاف المصدر أن عملية اقتحام موقع الفريضة تزامنت مع تحليق وغارات مكثفة للطيران الحربي والأباتشي التي حاولت منع تقدم الجيش واللجان الشعبية لكن دون جدوى.

كذلك مني زحف جديد نفذه مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي على اليمن بإسناد جوي ومروحي على ميدي بالفشل الذريع بعد تمكن الجيش واللجان الشعبية من صده صباح أمس السبت.

وذكر مصدر عسكري لـ" المسيرة نت" أن الزحف الذي استمر منذ ليل الجمعة وحتى صباح السبت -4فبراير- فشل برغم الغطاء الجوي المكثف من طائرات الاف ستة عشر ومروحيات الاباتشي، وخلف المرتزقة وراءهم أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى.

وبالتزامن مع معارك ذباب والعمري قبالة باب المندب - جنوبا - نفذ المرتزقة عشرات الزحوفات الفاشلة على ميدي –شمالا - دون تحقيق أي تقدم يذكر ليكون الفشل الجامع لمعركة فتحها العدوان السعودي الأمريكي في السواحل الغربية لليمن.

كما حقق الجيش واللجان الشعبية تقدماً هاماً، السبت، في مديرية الصلو بمحافظة تعز.

ونقل مراسل "المسيرة نت" عن مصدر عسكري قوله إن الجيش واللجان الشعبية سيطروا على تلة الشبكة في قرية الصيار، مشيراً إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة.

يأتي هذا الإنجاز بعد ثلاثة أيام من سيطرة الجيش واللجان الشعبية على سوق وقرية الصيار بمديرية الصلو.

من جانب آخر قتل اثنان من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بنيران الجيش واللجان الشعبية جنوب مديرية المخاء.

إلى ذلك استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية الجمعة تجمع لمنافقي العدوان بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.

وأفاد مصدر عسكري أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية قصفت بقذائف المدفعية تجمع لمنافقي العدوان أسفل العقبة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.

هذا ولقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصارعهم، الجمعة، إثر تدمير دبابة تابعة لهم بمحافظة تعز، كما لقي 3 مرتزقة آخرين مصارعهم في محافظتي مأرب ولحج.

وأوضح مصدر عسكري أن وحدات الجيش واللجان الشعبية تمكنت من تدمير دبابة تابعة للمنافقين بصاروخ موجه جنوب منطقة ذوباب شرق محافظة تعز، مؤكدا مصرع وجرح من كانوا بجوارها.

وأضاف المصدر أن اثنين من مرتزقة العدوان لقيا مصرعهما في وادي ربيعة بمديرية صرواح محافظة مأرب في مواجهات مع الجيش واللجان الشعبية هناك.

ولقي مرتزق ثالث مصرعه في المحروقة في منطقة كهبوب بمحافظة لحج جنوب البلاد.

وفي غضون ذلك استشهد وجرح عدد من الصيادين مساء الجمعة إثر استهداف طيران الأباتشي لقوارب الصيادين في جزيرة طرفة في البحر الأحمر التابعة لمحافظة الحديدة.

وأفاد مراسل "المسيرة نت" أن حصيلة الغارات التي شنتها طائرات الأباتشي التابعة للعدوان السعودي الأمريكي على قوارب الصيادين بلغت حتى كتابة الخبر شهيد وستة جرحى في حصيلة أولية للجريمة التي ارتكبها العدوان بحق الصيادين في الجزيرة.

يذكر أن طيران العدوان شن الجمعة سلسلة غارات استهدفت جسرين بمديرية حيس ما أدى الى تدميرهما وشل حركة السير في المحافظة.