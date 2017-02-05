واعتبر السفير الإيراني بموسكو في حوار مع مجلة (آرغومني أي فاكتي) الأسبوعية الروسية ونشرته، الجمعة، تسليم منظومة إس -300 في عام 2015 خطوة مهمة على طريق تقدم العلاقات بين إيران وروسيا.

وأوضح أنه لم تجر أي مباحثات بشأن (إس -400) بين البلدين لكن إيران تتطلع الى التعامل مع روسيا في المجالات التي تتطلب الإتفاق مع مجلس الأمن الدولي والحصول على ترخيص.

وذكر سنائي أنه حسب الإتفاق النووي لا يوجد أي حظر لبيع الأسلحة المختلفة الى إيران، وورد أنه يجب أخذ التراخيص فقط.

وشدد سنائي على أن لإيران وروسيا تعاونا استراتيجيا حول سورية وتتم مشاورات دوما في مختلف المستويات وان البلدين على تواصل مع بعض لأنهما يعتبران الإرهاب المشكلة الأولى مكافحته مهمة للغاية وربما ان موقفنا يختلف عن الدول الغربية.

وقال السفير الإيراني في موسكو: إن الإرهاب هو المشكلة الأولى لطهران وموسكو نظريا وعمليا فبناء على هذا نعتقد أنه يجب توحيد جهودنا لكي نحل هذه المشلكة وآملين أن يغير الغربيون رؤيتهم تجاه الشرق الاوسط.





