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رقم الخبر: 186535 تاريخ النشر: شباط 04, 2017 الوقت: 19:34 الاقسام: محليات  
قاض اتحادي يتحدى ترامب ويعلق حظر الدخول إلى أميركا
والبيت الأبيض يلوّح بشكوى لإبطال قراره

قاض اتحادي يتحدى ترامب ويعلق حظر الدخول إلى أميركا

بعد ساعات على إعلان وزارة الخارجية الأميركية إلغاء أكثر من ستين ألف تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة تنفيذا لأمر الرئيس دونالد ترامب، قرر القاضي الاتحادي في سياتل وقفا مؤقتا لحظر دخول مواطني سبع دول.

وردا على القرار أعلن البيت الأبيض أنه يعتقد أن أمر ترامب الخاص بالهجرة قانوني وملائم مشيراً إلى أن وزارة العدل تنوي تقديم شكوى طارئة لإبطال قرار القاضي.
هذا وأبلغت إدارة الجمارك وحماية الحدود شركات الطيران الأميركية أن بوسعها استقبال المسافرين الذين شملهم الحظر.
على خط آخر أكد المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر أن العقوبات الأميركية على إيران كانت معدة مسبقا وجاهزة للتنفيذ في وزارة المالية.
وبشأن احتمال المواجهة مع إيران قال سبايسر: إن ترامب على دراية تامة بتلك المخاطر، وأشار إلى أن كل الاحتمالات ما زالت مطروحة.
مستشار الأمن القومي الأميركي مايك فلين بدوره قال: إن أيام غض الطرف عن أعمال إيران العدائية قد انتهت، وأضاف: إن إدارة ترامب لن تتسامح مع ما سماها (الاستفزازات الإيرانية) التي تهدد مصالح الولايات المتحدة.
في المقابل قالت الخارجية الإيرانية إن طهران سترد بشكل مناسب على اي تحرك يستهدف مصالح شعبها.
وأضافت: إن تطوير قدرات إيران الصاروخية المخصصة للأهداف الدفاعية حق للشعب الايراني يضمنه القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة.
 كما أكدت أن أي تدخل من قبل أي جهة في هذا الأمر هو نقض للقوانين الدولية، وقالت: إن التحركات غير المدروسة للادارة الاميركية لن تثني طهران عن الحفاظ على استقرار المنطقة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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