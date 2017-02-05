بغداد / نافع الكعبي - فيما تمكنت قوات الحشد الشعبي من إختتام المرحلة الثانية من عمليات تأمين طريق الإمداد الرابط بين جزيرة صلاح الدين والموصل، تمهيداً لعمليات تحرير الحويجة، اندلعت اشتباكات عنيفة، السبت، بين قوات الحشد الشعبي وتنظيم (داعش) الإرهابي، في قرية سالم، التابعة لبلدة تلعفر (غرب الموصل)، في حين أكدت جحافل الحشد الشعبي، أنها نفذت عملية عسكرية للسيطرة على خطوط إمداد التنظيم في صحراء الموصل، بينما وصلت تعزيزات كبيرة من الشرطة الاتحادية الى جنوب الموصل، أمس السبت، تمركزت على مشارف تلال ابوسيف، تأهباً لخوض المرحلة الاخيرة من تحرير الموصل، في وقت يستعد فيه وفد كبير من التحالف الوطني، برئاسة عمار الحكيم لزيارة كردستان العراق.

وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت، في بيان له: إن تعزيزات كبيرة من الشرطة الاتحادية وصلت الى قاطع جنوب الموصل وتمركزت على مشارف تلال ابوسيف.

وأكد جودت، ان الشرطة الاتحادية بأعلى درجات التأهب لخوض المرحلة الاخيرة من تحرير الموصل.

من جانبه، قال مصدر في قيادة عمليات الجيش في نينوى، السبت: إن العشرات من عناصر (داعش) هاجموا قرية سالم في وقت مبكر من صباح السبت، في محاولة لاستعادة المناطق التي دخلتها قوات الحشد الشعبي الجمعة، مؤكدا، خلال حديث صحافي، أن قوات الحشد تصدّت لهجوم لعصابات داعش، موقعة خسائر كبيرة في صفوف التنظيم.

وكانت قوات الحشد الشعبي، تمكنت، الجمعة من دخول قرية السالم غربي الموصل، وأكد متحدث باسم الحشد، في بيان، ان قوات الحشد الشعبي، نفذت عملية من ثلاثة محاور، ضمن المرحلة الثانية من عمليات تأمين طرق الإمداد في الصحراء الغربية والجنوبية للموصل، تمكنت من خلالها دخول عدد من القرى والمناطق التي كانت خاضعة لسيطرة تنظيم داعش.

وفي سياق متصل، قال آمر اللواء الثالث والثلاثين بقوات الحشد الشعبي، أبو أكبر الخالدي: إن قواته أنهت المرحلة الثانية من عمليات السيطرة على طرق إمداد تنظيم داعش التي تمر عبر الصحراء التي تربط محافظتي الموصل وصلاح الدين.

ونقل موقع الحشد الشعبي، عن الخالدي قوله: إن العمليات تمت بمشاركة قواته إلى جانب قوات حركة (النجباء)، و(كتائب الإمام علي)، مؤكدا إقامة سواتر ترابية في المناطق الصحراوية، وتوزيع القوات الماسكة على المناطق التي تمت استعادتها من سيطرة (داعش).

* (النجباء) تحرر جزيرة الصينية في صلاح الدين

من جانبها، أعلنت حركة (النجباء) إحدى فصائل الحشد الشعبي، الجمعة، عن إكمال المرحلة الثانية من عمليات تحرير جزيرة الصينية في محافظة صلاح الدين.

وقالت الحركة في بيان: إن قوات حركة النجباء أكملت المرحلة الثانية من عمليات تحرير جزيرة الصينية في محافظة صلاح الدين، مبينة أن العملية تم خلالها قتل العديد من عناصر التنظيم والسيطرة على اسلحة واعتدة كثيرة كانت بحوزته.

وأضافت الحركة: إن قوات النجباء تمكنت أيضا من تحرير منشأة نفطية حيوية في جزيرة صلاح الدين كان يستخدمها داعش مقرا مركزيا له.

* صدّ هجوم لـ (داعش) شرقي صلاح الدين

وفي السياق ذاته، أعلن القيادي في الحشد الشعبي عدي الخدران، عن صد الحشد العشائري في قرى مبارك الفرحان شرق محافظة صلاح الدين هجوما شنه تنظيم (داعش).

وقال الخدران في حديث صحافي: إن الحشد العشائري في قرى مبارك الفرحان شرق صلاح الدين، صد هجوما مسلحا شنه تنظيم داعش على نقاط المرابطة الأمنية بعد قتال عنيف بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وأضاف الخدران: إن مقاتلي الحشد العشائري نجحوا في منع داعش من تحقيق أي موطئ قدم رغم شراسة الهجوم، لافتا إلى أن الوضع تحت السيطرة الامنية بعد انكسار التنظيم وتكبده خسائر بشرية ومادية.

* تدمير وحدات تكتيكية لداعش بقصف لمطار الموصل

في غضون ذلك، أفاد مصدر أمني في نينوى، السبت، بمقتل وإصابة عدد من عناصر (داعش) وتدمير وحدات تكتيكية للتنظيم بقصف على مطار الموصل في الساحل الأيمن للمدينة.

وقال المصدر في حديث صحافي: إن طيران التحالف الدولي قصف في منتصف ليلة الجمعة بشكل مكثف مطار الموصل في الساحل الأيمن للمدينة، مشيراً الى أن تنظيم داعش فرض إجراءات مشددة على موقع المطار.

* تدمير مضافات لداعش والسيطرة على مستودعات أسلحة في الموصل

وعلى صعيد متصل، أعلنت وزارة الدفاع، السبت، عن تدميرها عدد من مضافات (داعش) والسيطرة على مستودعات للأسلحة والأعتدة، فضلاً عن اعتقال إرهابيين في مناطق مُتفرقة من مدينة الموصل.

وقالت الوزارة في بيان: إن مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين من المنتمين لعصابات داعش يعملون كخلايا نائمة داخل منطقة حي البكر بالموصل.

وفي سياق الجهود المتواصلة لمديرية الاستخبارات العسكرية، فإنها وبالتنسيق مع استخبارات الفرقة ١٦، ضبطت مضافة لعصابات داعش الإرهابية وبداخلها 10 أحزمة ناسفة كانت معدة للتفجير على القوات الأمنية والمواطنين في حي الشرطة بالموصل.

وبحسب بيان وزارة الدفاع، سيطر رجال الاستخبارات العسكرية على معمل لصناعة الصواريخ ومنصات إطلاقها في حي المثنى بالموصل، وبداخله مجموعة من الوثائق المهمة، (9) أرقام عجلات ذات وجهين، (216) مساطر تفجير، (300) صاعق هاون، (140) سبحة تفجير، (40)م أسلاك تفجير كوارتز، (33) قاطع دورة تفجير، (25) قاعدة لإطلاق الصواريخ، (8) قنابر وعبوات، و(9) إبر مدفعية.

وتابعت، انه وفقاً لمعلومات دقيقة للاستخبارات العسكرية، جرى تدمير أربع عجلات وقتل 21 إرهابياً بضربة جوية في تلعفر غرب الموصل، فضلاً عن تدمير 6 زوارق وحرق 6 عجلات وقتل 17 إرهابياً بضربة جوية في بادوش.

ووفقاً للبيان، قامت مديرية الاستخبارات العسكرية أيضاً بـ (اعتقال ثلاثة إرهابيين مُندسين بين المواطنين، مُرتبطين بداعش في حي البكر في أيسر الموصل).

* داعش يعدم 7 من عناصره فشلوا بالهرب من أيمن الموصل

وعلى صعيد متصل، أقدمت عصابات داعش الارهابية، على إعدام سبعة من مقاتليها في الجانب الايمن لمدينة الموصل بعد ان فشلوا في محاولتهم للهرب.

وقال الخبير العسكري حسن الأزعر: أعدمت عصابات داعش، نحو 7 من عناصرها، حاولوا الهروب من خلال النهر، ولكن ما منعهم من العبور كان سيطرة القوات الأمنية على المجرى المائي، وهو ما دفعهم للعودة لغرب الموصل مرة أخرى، وأصدرت القيادات الميدانية أوامرها بإعدام الفارين رمياً بالرصاص.

* (داعش) يعاقب طفلين بقطع أياديهما

وقطع عناصر تنظيم (داعش) أيادي طفلين في مدينة الموصل العراقية.

وأقدم عناصر (داعش) على قطع أيادي طفلين في العاشرة والثانية عشرة من عمرهما امتنعا من تنفيذ أمر وُجّه لهما أمام عوائلهما.

وتمت معاقبتهما لرفضهما أحكام رمي الرصاص على رجلين من أهالي المدينة حكم عليهما التنظيم بالإعدام، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الرأي العام.

* استشهاد وإصابة خمسة أشخاص بتفجير جنوبي بغداد

الى ذلك، أفاد مصدر في الشرطة، السبت، بأن شخصاً استشهد وأصيب أربعة آخرون بانفجار عبوة ناسفة جنوبي العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز: إن عبوة ناسفة موضوعة قرب محال لبيع المواد الإنشائية في منطقة السويب جنوبي بغداد انفجرت، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث ومنعت الاقتراب منه، فيما تم نقل الجرحى إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج وجثة القتيل إلى دائرة الطب العدلي.

* الحشد الشعبي يفند معلومات لـ (رايتس ووتش) بشأن انتهاكات

فندت هيئة الحشد الشعبي، معلومات أوردتها منظمة (هيومن رايتس ووتش) في تقريرها الأخير تتعلق بحصول انتهاكات من قبل بعض أفراد الحشد بحق مدنيين في الموصل، وفيما أشارت الى أن تلك المعلومات لا تستند الى (أسس قانونية)، دعت المنظمة الى التواجد ميدانيا وإصدار تقرير يستند الى (وقائع حقيقية).

وقال المتحدث باسم الهيئة أحمد الأسدي في بيان: إن منظمة هيومن رايتس ووتش نشرت في 2/2/2017 تقريرا تحت عنوان (احتجاز اشخاص فروا من الموصل في أماكن سرية) وقالت في تقريرها إن (قوات الحشد الشعبي تفحص امنيا الرجال المشتبه بتورطهم مع تنظيم داعش.. ونظرا لافتقار هذه الجماعات للتدريب على الفحص والطبيعة الاستثنائية لاعمال الفحص والاحتجاز هذه، وعدم تواصل المحتجزين بالعالم الخارجي، اصبح الرجال المحتجزون عرضة لخطر كبير بالتعرض للانتهاكات).

وتابع الأسدي: إن نائبة مديرة قسم الشرق الاوسط في هيومن رايتس ووتش السيدة لمى فقيه ذكرت، (يقول لنا الاهالي في حالة تلو الاخرى ان مقاتلي الحشد الشعبي أوقفوا اقاربهم واخفوهم)، كما ذكرت المنظمة حالة في قرية نزارة التابعة الى مدينة الموصل، مشيرا الى أن التقرير الأخير لمنظمة هيومن رايتس ووتش لم يتناول الموضوع بإنصاف، وتضمن معلومات غير صحيحة وأشار الى حوادث لم تقع أصلا وهو يعد تشويها للحقائق وقد يسهم في تأجيج الرأي العام العالمي ضد الحشد الشعبي وسمعته، الذي لولاه لسقط العراق وكل دول المنطقة تحت سيطرة قوى الارهاب.

وأضاف الأسدي: ربما استخدم البعض اسم الحشد بغير حق لتصفية حسابات عشائرية من عناصر داعش أو من ساعدهم على ارتكاب الجرائم، وهيئة الحشد تعلن عدم مسؤوليتها عن هكذا اعمال ان وجدت، واستعدادها لجلب هؤلاء امام المحاكم الوطنية، مشيرا الى أن المنظمة كان عليها ارسال ممثليها الى مناطق الاحداث للوقوف ميدانيا على الحقيقة واصدار تقرير يستند على وقائع حقيقية، وليس الى شهادات شهود قد يكونون وهميين أو منتمين اصلا لداعش حيث لم نشاهد أي ممثل للمنظمة في مناطق النزاع خصوصا في المعارك الاخيرة غربي الموصل.

ولفت الى أنه فيما يتعلق بالمادة الفيديوية التي تتحدث عنها المنظمة، فهي لم تنشر من قبل اعلامنا الرسمي وليس لدينا معلومات عنها، ولدينا تعليمات من قيادات الحشد بعدم نشر أي مادة لأسرى أو معتقلين مراعاة لمبادئ حقوق الانسان، وكان الاجدر بالمنظمة ان تقدم مادة موثقة لغرض التأكد منها وفتح تحقيق بشأنها، داعيا المنظمة الدولية الى مرافقة قوات الحشد الشعبي في جبهات القتال لكي ترى بأم عينيها حقيقة ما يجري، ولا تعتمد على اقوال وادعاءات من طرف واحد فقط.

وأردف الأسدي: إن الدائرة القانونية في هيئة الحشد الشعبي تتحدى هيومن رايتس ووتش ان تقدم دليلا قانونيا واحدا على صحة مزاعمها غير أخذ شهادات بعض الاشخاص المجهولي الهوية، وكما يعرف الكثير اليوم ان داعش منظمة محترفة في الإشاعة وصناعة الإعلام، ولا يستبعد قيامها بتدريب أفراد مختصين ومدربين على الكذب والافتراء ومن نساء ورجال لتضليل المنظمات الدولية ووسائل الاعلام من اجل تشويه صورة الحرب على الاٍرهاب.

* الحكيم في كُردستان على رأس وفد من التحالف الوطني

كشف مصدر مطلع، السبت، ان رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم، قام السبت بزيارة إقليم كردستان، على رأس وفد من التحالف.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن إسمه، أن الحكيم سيطرح مُبادرة التسوية السياسية مع قادة الإقليم.

ويتبنى التحالف الوطني الذي يقوده عمار الحكيم، طرح مبادرة ضمن مشروع (التسوية السياسية) الهادف إلى تصفير الأزمات الداخلية والخارجية، وتهيئة البلاد لمرحلة ما بعد طرد تنظيم (داعش).

يذكر ان الحكيم قد أعلن مطلع العام الحالي، عزمه زيارة إقليم كردستان، لبحث مشروع (التسوية الوطنية) مع قادة الإقليم.







