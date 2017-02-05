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رقم الخبر: 186533 تاريخ النشر: شباط 04, 2017 الوقت: 19:23 الاقسام: محليات  
قاسمي: مزاعم وزير الخارجية السعودي الجوفاء تعود لهزائم بلاده النكراء في اليمن

قاسمي: مزاعم وزير الخارجية السعودي الجوفاء تعود لهزائم بلاده النكراء في اليمن

اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، بهرام قاسمي، المزاعم الجوفاء لوزير الخارجية السعودي عادل الجبير، الجوفاء ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية بانها تعود لهزائم بلاده النكراء في اليمن.

ورفض قاسمي في تصريح له مساء الجمعة مزاعم عادل الجبير المتكررة والجوفاء فيما يخص ارسال اسلحة الى اليمن، معتبرا ذلك نوعا من التخبط الناجم من الهزائم النكراء والمتتالية للتحالف السعودي في حربه ضد الشعب اليمني الأعزل.
واضاف: إن إسقاطات السعودية وهروبها المتتالي الى الامام، لن يغيرا من الحقائق القائمة شيئا وان الجيش اليمني والقوات الشعبية لا حاجة لهم الى مساعدات خارجية.
وتابع قائلاً: على حكام السعودية الواهمين، ان عاجلا ام آجلا، تحمّل المسؤولية امام الرأي العام العالمي ازاء ما ارتكبوه من جرائم مناهضة للانسانية في اليمن خلال نحو عامين وان توجيههم التهم هكذا لن يقلل من مسؤوليتهم الدولية في ارتكاب جرائم حرب في اليمن.
واكد قاسمي في ختام تصريحه، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية كدولة قوية في المنطقة، وفي ظل دورها البنّاء دوما والداعم للاستقرار والرائد في مكافحة الارهاب، لا حاجة لها للتدخل في شؤون البلدان الاسلامية في المنطقة، وتنصح الجبير وحكام السعودية بتغيير أساليبهم البالية وعديمة الجدوى.


 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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