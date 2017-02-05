وادان جمالي، السبت، في حديث مع مراسل ارنا العقوبات الاميركية الجديدة ضد ايران ومواقف الرئيس الاميركي دونالد ترامب بشأن الاختبارات الصاروخية الايرانية وقال: إن هذه اللجنة ستعقد جلسة يوم الاحد أو الثلاثاء المقبل بحضور المسؤولين السياسيين بشأن هذه القضايا.

وصرح: إن المواضيع الصاروخية لم تكن مطروحة في الإتفاق النووي وان ما تم التوصل اليه كان في المجال النووي حصرا وان فدريكا موغريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي وكذلك الاتحاد الاوروبي اعلنا بان الاختبارات الصاروخية الايرانية لا تتعارض مع قرارات مجلس الامن ولا تنتهك خطة العمل المشترك.

وقال: إن ترامب يبحث عن ذريعة لإجراء مراجعة في قضية خطة العمل المشترك ويريد مزيدا من التنازلات من ايران والمراجعة في بنود هذه الخطة، لذلك فانه يطرح القضية الصاروخية الايرانية لكن هذا الامر يشكل خطاً أحمر لايران ويتعارض مع روح خطة العمل المشترك. وصرح جمالي: إن الاميركيين اظهروا من خلال فرض العقوبات الجديدة ضد ايران بانهم يريدون ان يحرموا ايران من مزايا خطة العمل المشترك وان يقولوا بعد مرور فترة بان الايرانيين هم انفسهم انتهكوا هذه الخطة.

وصرح: انه كان من المقرر بان يحضر مساعد وزير الخارجية عباس عراقجي الى لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي وان يقدم شرحا بشأن التقرير الرابع لوزارة الخارجية حول خطة العمل المشترك.

واضاف: إتّخذ القرار بان يحضر عراقجي في احدى جلسات هذه اللجنة بيد ان موعدها لم يحدد بعد.

وصرح: انه يمكن ايجاد تغيير بشأن موعد عقد جلسة مع السيد عراقجي بسبب الجلسة المقررة حول العقوبات الاميركية الجديدة ضد ايران.





