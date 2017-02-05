ويبلغ طول سفينة (الخليج الفارسي) للأبحاث، 50 مترا، وعرضها 10 أمتار، وارتفاعها 4 أمتار عن مستوى سطح البحر، ولها القدرة على الابحار لمسافة 3000 ميل بحري، وتضم 5 مختبرات متطورة خاصة بأبحاث الفيزياء البحرية، وعلم الأحياء البحرية، والكيمياء البحرية.

ويمكن لهذه السفينة أن تبحر لـ45 يوما بسرعة 15 عقدة بحرية ومن دون الحاجة الى الرسو في الموانئ، كما يمكنها أخذ عينات من رسوبات قاع البحر على عمق 3 آلاف متر.

يُشار الى أن صناعيين من 150 مصنعا ومركز دراسات استطاعوا صنع هذه السفينة بكلفة بلغت قرابة 7 ملايين دولار، خلال أربعة أعوام، وهي أقل بـ 40% عن كلفة شراء مثيلتها من خارج البلاد.



