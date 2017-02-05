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رقم الخبر: 186531 تاريخ النشر: شباط 04, 2017 الوقت: 19:17 الاقسام: محليات  
تدشين اول سفينة ابحاث إيرانية عابرة للمحيطات

تدشين اول سفينة ابحاث إيرانية عابرة للمحيطات

دشنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أول سفينة ابحاث إيرانية عابرة للمحيطات، تحمل اسم (الخليج الفارسي)، وقد تم تسليمها لوزارة (العلوم والابحاث والتقنيات) الإيرانية، خلال حفل تدشين شارك فيه مدير مؤسسة الصناعات البحرية التابعة لوزارة الدفاع، الأميرال رستكاري.

ويبلغ طول سفينة (الخليج الفارسي) للأبحاث، 50 مترا، وعرضها 10 أمتار، وارتفاعها 4 أمتار عن مستوى سطح البحر، ولها القدرة على الابحار لمسافة 3000 ميل بحري، وتضم 5 مختبرات متطورة خاصة بأبحاث الفيزياء البحرية، وعلم الأحياء البحرية، والكيمياء البحرية.
ويمكن لهذه السفينة أن تبحر لـ45 يوما بسرعة 15 عقدة بحرية ومن دون الحاجة الى الرسو في الموانئ، كما يمكنها أخذ عينات من رسوبات قاع البحر على عمق 3 آلاف متر.
يُشار الى أن صناعيين من 150 مصنعا ومركز دراسات استطاعوا صنع هذه السفينة بكلفة بلغت قرابة 7 ملايين دولار، خلال أربعة أعوام، وهي أقل بـ 40% عن كلفة شراء مثيلتها من خارج البلاد.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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