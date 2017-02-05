قال السفير الالماني في ايران ميكائيل كلور برشتولد في إشارة الى التعاون الجيد القائم بين البلدين في مجال الطاقات المتجددة قال: ان تدشين محطتين تعملان على الطاقة الشمسية في مدينة همدان (غربي ايران) يعتبر من النتائج الاولى للاتفاق النووي.

وقال "كولر برشتولد" السبت، على هامش تدشين هاتين المحطتين اللتين تنتجان كل واحد منهما 7 ميغاواط للطاقة الكهربائية، وأضاف امام حشد من المراسلين: ان بناء محطات تعمل على الطاقة الشمسية في مدينة همدان مشروع جيد طبقت من قبل المستثمرين.

واضاف ان ألمانيا قدمت دعمها لايران في مجال الطاقة النووية مضيفا ان المانيا هي من الدول التي مازالت تدعم ايران وتتطلع الى التعاون معها في مجال التقنيات الاقتصادية الحديثة والمتطورة.