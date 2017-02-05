  • الأحد ٨ جمادی الاولی ١٤٣٨
  • الأحد , فبراير 05, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 186530 تاريخ النشر: شباط 04, 2017 الوقت: 19:01 الاقسام: اقتصاد  
السفير الالماني: تدشين محطتين للطاقة الشمسية في همدان

السفير الالماني: تدشين محطتين للطاقة الشمسية في همدان

قال السفير الالماني في ايران ميكائيل كلور برشتولد في إشارة الى التعاون الجيد القائم بين البلدين في مجال الطاقات المتجددة قال: ان تدشين محطتين تعملان على الطاقة الشمسية في مدينة همدان (غربي ايران) يعتبر من النتائج الاولى للاتفاق النووي.

وقال "كولر برشتولد" السبت، على هامش تدشين هاتين المحطتين اللتين تنتجان كل واحد منهما 7 ميغاواط للطاقة الكهربائية، وأضاف امام حشد من المراسلين: ان بناء محطات تعمل على الطاقة الشمسية في مدينة همدان مشروع جيد طبقت من قبل المستثمرين.

واضاف ان ألمانيا قدمت دعمها لايران في مجال الطاقة النووية مضيفا ان المانيا هي من الدول التي مازالت تدعم ايران وتتطلع الى التعاون معها في مجال التقنيات الاقتصادية الحديثة والمتطورة.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/1566 sec